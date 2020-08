BTS: ¿Labiales de Jungkook? Descubre dónde conseguirlos ¡Ya están a la venta!

Jungkook, estrella de BTS, es conocido por vender productos con nombre en ellos, o simplemente por usarlos y lo hace rápido. Desde el detergente Downy (sí, detergente) hasta las botas de combate Prada, todo lo que toca se convierte inmediatamente en oro, pero ¿quién puede culpar al idol más joven del grupo por su influencia?

Ahora, si alguna vez te has preguntado cómo nuestro maknae dorado logra que sus labios se vean perfectamente teñidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Internet, específicamente TikTok, tiene respuestas.

Gracias al usuario @lilyvesta, conocemos prácticamente todos los bálsamos labiales que el cantante de "Still With You" ha sido visto usando durante las fotos de paparazzi y los videos detrás de escena. ¿El favorito de Jungkook? Tinte de labios extra de Bobbi Brown en rosa nude.

Bobbi Brown, el labial favorito de Jungkook

Si bien Bobbi Brown es el más caro del grupo, tenemos buenas noticias. Gracias a la oferta de aniversario de Nordstrom, puedes comprar no uno, sino dos bálsamos labiales por $ 29.

Por supuesto, dado que estamos hablando de Jungkook, tenemos el presentimiento de que estos bálsamos labiales se venderán rápido. Pero el inventario de Nordstrom también es conocido por venderse rápidamente sin que el idol de BTS les ayude, así que duplica la razón para abastecerse lo antes posible.

¿Qué otros labiales usa Jungkook?

Si está buscando los bálsamos labiales de Jungkook pero no quiere derrochar a pesar de la venta, también hemos reunido otros bálsamos labiales de farmacia que tienen el sello de aprobación de Jungkook.

Estos sin duda mantendrán tus labios hidratados y regordetes a medida que las estaciones comiencen a cambiar.

Nivea Lip Care Fruity Shine Strawberry

Burt's Bees Tinted Lip Balm

Vaseline Lip Therapy Tinted Lip Balm Mini

Vaseline Lip Therapy Lip Balm Tin Rosy Lips

¿La mejor parte? Todos estos son mega asequibles, por lo que puede probarlos usted mismo para ver cuál es su favorito.

¿Un consejo profesional? Considere comprar un aplicador de lápiz labial (ya que no todos podemos tener maquilladores profesionales) para mantener sus bálsamos labiales frescos y desinfectados, ¡y listo!.

¡Dinos en los comentarios cual es tu labial de Jungkook favorito!.