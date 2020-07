BTS: La vida familiar de Kim Tae-hyung "V"

Puede ser una estrella pop internacional en el escenario con su familia elegida pero fuera del escenario, V comparte su amor por su madre, su padre y sus dos hermanos. ¿Quiénes son los padres de Kim Tae-hyung V? ¿Cuál es la historia de V y su abuela? Esto es lo que sabemos sobre este ídolo del K-pop y su familia.

V tuvo una relación muy cercana con su abuela

Aunque rara vez muestra sus habilidades, algunos fanáticos piensan que la pasión de V por la música comenzó con el saxofón. Durante The Late Show Starring Jimmy Fallon, V compartió que si no estuviera en BTS, probablemente sería un saxofonista profesional. Durante otra entrevista con The Hollywood Reporter, V compartió que su mayor influencia musical fue su padre.

Amino Apps afirma que aunque los padres de Taehyung siempre estuvieron ocupados. Como resultado, fue criado por su abuela, durante casi la mitad de su vida (aproximadamente 14 años). Su abuela fue una de las personas más cercanas a V hasta que falleció.

V se enteró de esto mientras estuvo en Filipinas y fue una gran pérdida para el artista, incluso compartió las noticias con los fanáticos durante un concierto. Sin embargo, todavía está cerca de sus padres y fueron ellos quienes le dieron permiso para audicionar para ser un ídolo del K-pop.

Padres de V le dieron permiso para audicionar

Según algunos informes, Kim Taehyung inicialmente fue a la audición de Big Hit Entertainment para apoyar a un amigo. Una vez que uno de los empleados lo vio, le pidieron que hiciera una audición. Se convirtió en uno de los siete jóvenes en BTS y el resto es historia.

"No tenía permiso de mis padres, así que no estaba planeando hacer una audición privada. Solo estaba pensando en mirar alrededor de la academia. "Fui a mirar alrededor, pero me encontré con uno de los grupos de novatos de desarrollo de Noonas", dijo el artista.

"Ella me dijo que intentara audicionar, llamó a mis padres, obtuvo permiso y yo audicioné".

¿V tiene algún hermano?

Kim Taehyung tiene dos hermanos menores, Kim Eonjin y Kim Jeonggyu, según Family Tron. Hay muy pocas fotos de V con sus hermanos y con sus padres. Esto se debe principalmente a que ha estado trabajando con BTS durante los últimos 7 años, incluso viajando por todo el mundo.

Los fanáticos pudieron ver a V con su familia y amigos durante su vlog, grabado durante el período de "descanso y relajación" de BTS. Cuando no está actuando con BTS, los fanáticos pueden encontrar la transmisión en vivo de V.

Recientemente, el artista lanzó la canción y el video de "Winter Bear", una pieza escrita e interpretada completamente en inglés. V se une al resto de los miembros de BTS en su gira mundial "Map of the Soul", que tiene lugar en algún momento durante 2020.

La música de BTS, incluido Map of the Soul: 7, está disponible en Spotify, Apple Music y la mayoría de las principales plataformas de transmisión.