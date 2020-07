BTS: La foto de V que ha cautivado todo Instagram

No queda duda que los chicos de BTS han sabido cómo llegar a nuestros corazones, no sólo por sus múltiples talentos artísticos, sino por conservar una personalidad sencilla, divertida y totalmente encantadora.

Y aunque cada uno se distingue por diferentes aspectos, en esta ocasión fue V quien logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram, y todo con una ‘simple’ fotografía que nos ha alegrado el día a todos.

De esta manera Kim Tae-hyun, mejor conocido como V, nos mostró uno de sus momentos más personales y privados al momento de despertar. Una fotografía que ha causado una gran ternura entre toda la ARMY.

V de BTS cautiva Instagram

Es de lo más normal ver a nuestros ídolos en su papel artístico, es decir, con toda la producción de los mejores estilistas y maquillistas; por lo que verlos en un ‘mood’ completamente diferente siempre resulta una gran sorpresa.

Y en esta ocasión V logró sorprendernos de una manera muy singular, pues este integrante de BTS compartió una selfie que mostraba su look al despertar, y hablamos de una manera totalmente literal ¡sin ningún tipo de producción!

¡Mira su fotografía!

Aunque este tipo de fotografías podría tener un resultado catastrófico para los artistas, Kim Tae-hyun logró crear una magnífica respuesta entre sus seguidores, quienes únicamente han halagado su sencillez y ternura en esta imagen.

Te puede interesar ¿BTS los nuevos The Beatles? ¡Mira lo que piensa la boy band sobre esta comparación!

Y la verdad es que no podemos negar que V luce totalmente adorable en esta fotografía, o quién de ustedes no se sintió totalmente identificado con este look por las mañanas.