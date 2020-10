BTS: La encantadora historia de J-Hope y sus fotos como estudiante

La historia del ‘Golden hyung’ y sus tiernas fotos de su época como estudiante de secundaria se hicieron viral en Twitter hace unos días, a pesar de tener su origen en una publicación realizada a principios de 2015.

Según información obtenida por el equipo de La Verdad Noticias, todo surgió de una reseña sobre el video musical “I NEED U” de BTS (perteneciente a su tercer EP The Most Beautiful Moment in Life, Part 1). De hecho, fue el propio autor del post quien reveló la historia de J-Hope.

La publiación original de J-Hope (2015)

“BTS es el único grupo de chicos al que sigo porque uno de los miembros es un amigo que conocí en la escuela secundaria. También terminamos yendo a la misma escuela intermedia y seguimos siendo amigos hasta nuestro último año. El amigo al que me refiero es J-Hope”, mencionó el autor de la reseña.

Durante su convivencia junto a ‘Hobi’, notó que este era muy talentoso: “Hoseok era bueno bailando y tenía muchas habilidades desde la secundaria.Incluso lo recuerdo haciendo un espectáculo de baile en nuestro festival escolar. También hizo varios concursos de baile y ganó premios también”.

J-Hope en la secundaria

El joven inmortalizó su amistad J-Hope

Como bien relata, ambos tomaron caminos diferentes con el pasar de los años. Sin embargo, reconoce que antes de que eso sucediera quiso inmortalizar su amistad con varias fotos, pronosticando que algún día Jung Hoseok se convertiría en una estrella.

El autor del post con J-Hope

“En aquel entonces tomamos estas fotos diciendo: Tal vez estas fotos aparecerán más tarde como ‘fotos pasadas de Jung Hoseok’ (algo que se volvió realidad gracias a BTS). Hoseok, continuaré apoyándote desde lejos. Así que por favor continúa mostrándonos lo mejor de ti”, concluyó.