BTS: La colaboración que SUGA deseaba y NO pudo ser

Suga lanzó su segundo mixtape, D-2, el 22 de mayo, al igual que su primer mixtape de 2016, sacó el segundo bajo el seudónimo de Agust D para diferenciarlo de su trabajo como Suga en BTS.

El mixtape contó con colaboraciones de RM de BTS, Kim Jong-wan, MAX y Niihwa, pero a pesar de los increíbles resultados Suga recientemente reveló que esperaba colaborar con el rapero T.I. en D-2, aunque al final no funcionó.

BTS en su nuevo álbum

El 14 de septiembre, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aparecieron en el programa de radio "Bae Chul Soo's Music Camp". En el programa de radio, los miembros de BTS discutieron el éxito de su sencillo "Dynamite" y su próximo álbum.

“Saldrá este año. No queda mucho tiempo ", dijo Suga sobre el futuro álbum del grupo según Soompi.

En su segundo mixtape Suga colaboró con varios artistas

“Casi hemos terminado de trabajar en eso. Creo que saldrá a finales de año ". Añadió Jimin. "Esta es información exclusiva, pero la música es un poco mejor que 'Dynamite'". V luego bromeó diciendo: "Para dar un spoiler sorprendente, las canciones duran entre tres y cuatro minutos".

Suga quería colaborar con T.I.

Durante el programa de radio MBC FM4U, también se le preguntó a BTS sobre sus influencias musicales. Suga dijo que Epik High y T.I. eran dos de él.

“Originalmente iba a hacer un remix con T.I. para mi mixtape, pero no funcionó", dijo Suga.

Jin luego dijo que los miembros de BTS eran su mayor influencia.

"Las personas que realmente han sido una gran influencia para mí son los chicos de BTS. Fue gracias a ellos que comencé a hacer música y también pude escribir canciones ”, dijo. "Además, dado que son los que a menudo cantan a mi lado, han sido la mayor influencia para mí".

Lo que MAX pensó sobre trabajar con Suga de BTS

Si bien Suga o más bien Agust D, terminó sin colaborar con T.I. en D-2, colaboró con MAX en la canción "Burn It". Los dos también colaboraron en "Blueberry Eyes" del álbum Color Vision de MAX. En una entrevista con Buzzfeed, MAX detalló cómo fue colaborar en “Blueberry Eyes” con Suga.

“Le acabo de enviar el álbum completo. Básicamente dije: "Aquí están todas las canciones, dime en qué quieres estar y lo haré funcionar. Estoy agradecido de tenerte en cualquier canción '. Y le gustó' Blueberry Eyes '. Yo ya había escrito la canción, así que creo que eso probablemente ayudó al mensaje, porque estaba muy claro que había un dulce, amoroso, mundo de los sueños '”, le dijo a Buzzfeed.

También dijo que trabajar con Suga, el idol de BTS, lo ayudó a aprender que la música trasciende el lenguaje.

TE PUEDE INTERESAR: Suga de BTS da un emotivo discurso en la ONU: Sobrevivir gracias al ARMY

"Con Suga tener lenguaje no es un obstáculo, porque vienes del mismo lugar emotivo. Ir a Corea: todo ese viaje cambió mi vida. Me hizo darme cuenta de con qué canciones se conecta la gente, no necesariamente por la letra específica, sino por lo que hay detrás ", dijo MAX. “Eso trasciende el lenguaje. Esa colaboración me enseñó mucho y fue muy especial ".