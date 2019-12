BTS: La canción “I Need U” se coloca como una de las favoritas de la década

La boy band BTS finalizará este 2019 con grandes éxitos en su carrera en la industria de la música, pues los integrantes del género K-Pop han logrado convertirse en una de las agrupaciones más populares del momento.

Recientemente Billboard ha dado a conocer la lista de las mejores canciones que formaron parte de la década y BTS se ha colocado como uno de los favoritos con la canción "I Need U".

Este tema fue lanzado en el año de 2015, tras su estreno en la plataforma de YouTube logró sumar millones de visualizaciones, por lo que la canción ha sido una de las más escuchadas del ARMY de BTS.

La boy band BTS se han unido a la famosa lista del top 100, pues el tema "I Need U" forma parte del álbum que lleva por nombre "The Most Beautiful Moment in Life, Pt.1". Este material discográfico fue un buen comienzo para los chicos coreanos, quienes han logrado colocarse como los favoritos de la música del K-Pop.

BTS ENAMORA AL ARMY CON SU MÚSICA

Los siete integrantes de la boy band BTS han cautivado al ARMY no solo por su música, pues han demostrado su pasión por el baile y por realizar divertidos videos en su canal de YouTube. Además de imponer moda con sus sorprendentes cambios de look.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de BTS han enloquecido al ARMY con las ocurrencias que hacen detrás del escenario, pues los chicos también disfrutan compartir momentos de relajación en alguna actividad que realizan juntos luego de haber dado un concierto.

