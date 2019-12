BTS: La boy band de K-Pop enloquecen al ARMY en el festival Gayo Daechukje

La famosa banda BTS sigue sumando éxitos para este 2019, los integrantes de la boy band de K-Pop han enloquecido al ARMY con cada presentación que realizan en el escenario, y durante el festival coreano Gayo Daechukje, los cantantes deleitaron a los presentes con su música.

El famoso grupo coreano BTS, realizó una increíble presentación en el escenario y al ritmo de "Boy with Luv" sorprendieron a sus fans con su voz, de igual forma con la coreografía que ha sido la favorita del ARMY, pues este tema está incluido en el álbum más vendido de la banda.

Para el festival Gayo Daechukje los integrantes de BTS acudieron con un vestuario más casual, pues los chicos de la boy band han tenido diversos cambios en cuanto a la moda, ya que en algunas ocasiones acuden a diversos eventos con elegantes trajes.

Cabe destacar que los integrantes de BTS además de interpretar el tema "boy with Luv", también enloquecieron a sus fans al cantar canciones como: "Go Go", "Home", "Mikrokosmos" y "Dionysus". Algunas de sus presentaciones optaron por cambiarse de vestuario.

BTS EMOCIONA AL ARMY CON SU MÚSICA

Y es que el festival de música de este 2019 además de contar con la presencia de la famosa boy band BTS, también estuvieron presentes en el escenario MONSTA X, NTC, TWICE, así como otros grupos de K- Pop.

BTS INTERPRETA EL TEMA "GO GO"

Para la agrupación BTS este fue uno de los mejores años de su carrera en el mundo de la música, pues logró colocarse como la boy band más popular del momento, incluso rompieron récords con algunas de las canciones que contiene su último disco.

