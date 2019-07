BTS: ¿La banda del DEMONIO? Así fueron atacados en Malasia (FOTOS)

BTS es la banda de k-pop que ha revolucionado el mundo de la música, colocándose como una de las mejores boy band del momento y que siempre busca estar más cerca de su incontable número de fans.

Los chicos de BTS nunca son abandonados por el ARMY, por ese motivo también se han mantenido siempre entre las mejores tendencias globales de Twitter y acaparan las notas en los principales portales de música.

Pese a la fama que los rodea en esta ocasión BTS ha sido atacado y señalado de la peor manera, tanto que el ARMY ha desatado su furia en las redes sociales y han mostrado todo su apoyo a la banda coreana favorita.

Resulta que el ARMY se molestó, por lo que salieron en defensa de los chicos de BTS, luego de que un predicador de Malasia hizo comentarios despectivos en contra de los chicos y otros grupos de Kpop.

PU Syed Bakri, es el nombre de la persona que dijo que debería hacerse un boicot en contra de la visita del grupo en 2020 como parte de su gira y aseguró que había promotores dispuestos a pagar por este tipo de eventos que considera un pecado, pues asegura que son hijos de Lucifer.

Por si fuera poco, Bakri también hizo comentarios homofóbicos, pues dijo que su película "BTS World Tour: Love Yourself" fue prohibida en Rusia por ser considerada gay y aseguró que era un país que sabía cuidar a su gente de bandas “demoniacas”.

El sujeto considera que su país tiene que estar «protegida de [BTS] » ya que afectarán su «dignidad religiosa, impacto moral, impacto en la sociedad» y más. Además, PU Syed declara que ellos son «dominados e influenciados» por Lucifer



Jakaja ya la gente no sabe que inventar pic.twitter.com/hf6bEuofG0 — Joss CF (@CfallasJos) 2 de mayo de 2019

Como era de esperarse reacción del ARMY no se hizo esperar y compartieron que un noticiario anunció que el nombre de Jungkook fue utilizado en un exámen escolar, demostrando la popularidad que tienen los chicos y su presencia en ese país.

[ACTUALIZACIÓN]



Kmedia informó que el nombre de Jungkook fue utilizado en un problema para un exámen universitario en Malasia.



Es increíble el alcance que tiene @BTS_twt ��✨



©yoonsgenius



Calabacín✨��pic.twitter.com/JBc7OImbMl — ��The Wings Of Bangtan�� (@TheWingsOfB) 1 de julio de 2019

Cabe destacar que “Bring the Soul: The Movie”, es el nombre de la próxima película de los chicos de BTS que tratará sobre su gira en Europa y que terminaron con un enorme concierto en París; misma que este 3 de junio lanzaron su primer adelanto centrado en las aventuras de los integrantes, durante su gira Love Yourself.

El movimiento e influencia que genera BTS es enorme, pasaron a ser más que artistas, son CULTURA y su nombre se ha expandido en distintos ámbitos...kmedia reportó que el nombre de Jungkook fue usado en un problema para un examen de universidad en Malasia.pic.twitter.com/Wd7ybXKQdj — katty�� (@yoonsgenius) 1 de julio de 2019