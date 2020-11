BTS: Jungkook y las 3 historias más divertidas que involucran comida

Jungkook de BTS es conocido por ser un miembro tímido y callado, pero eso no significa que no se haya encontrado en situaciones divertidas con los otros miembros del famoso grupo de K-Pop.

De vez en cuando, el ARMY se entera de una historia divertida sobre Jungkook que muestra una pequeña parte de su personalidad y claro que las tres historias que te presentaremos en La Verdad Noticias tienen relación con una de las pasiones de idol, la comida.

Jungkook se molestó por unas barritas de queso

Jungkook se convirtió en aprendiz en Big Hit Entertainment cuando era un adolescente. El cantante y YouTuber Brightoon, cuyo nombre real es Noh Jihoon, también era aprendiz en ese momento. Recientemente contó una historia sobre Jungkook y unas barritas de queso en un video de YouTube.

En la historia, Brightoon compartió que él y Jungkook una vez visitaron una tienda de conveniencia juntos para comprar comida. Allí, Jungkook compró un poco de queso en tiras.

“El cajero le dijo a Jungkook que era realmente bueno si pones el queso en el microondas”, dijo Brightoon. “Por lo general, solo necesitas calentar el queso durante unos 10 segundos. Pero un día Jungkook se me acercó y me preguntó: 'No debería poner esto en el microondas por más de 30 segundos, ¿verdad?'”.

Jungkook tiene una personalidad divertida a pesar de todo.

Por supuesto, Brightoon le dijo a Jungkook que el queso se derretiría si se calentara durante tanto tiempo. No está claro cuántos segundos Jungkook terminó calentando el queso en el microondas, pero Brightoon más tarde escuchó a Jungkook llorar porque su queso se había derretido.

“Después de eso, Jungkook nunca puso el queso por más de 10 segundos”, dijo.

Jungkook aprendió a hacer pizza y solo eso comió

Durante la pandemia, Jungkook descubrió un nuevo pasatiempo: hacer pizza. En septiembre, este hecho interesante fue revelado en el Music Camp de Bae Cheol Soo de MBC Radio.

Jungkook comenzó compartiendo las diferentes actividades que estaba haciendo durante la pandemia. “Boxeaba, tocaba la guitarra, pintaba, leía libros, cocinaba y hacía ejercicio. También edité videos”, dijo.

Jin luego señaló que Jungkook hizo mucha pizza y terminó comiendo este plato durante un mes. El integrante del grupo de K-Pop confirmó lo que dijo Jin y agregó: "Hacer pizza es mucho más fácil de lo que pensaba".

Jungkook una vez robó comida en el programa I-Land

Big Hit Entertainment participó recientemente en el programa de supervivencia I-Land para formar un nuevo grupo de chicos. BTS hizo una aparición especial en el episodio final y Jungkook logró mostrar su lado tonto.

Cuando a BTS se le dio un recorrido por el dormitorio donde vivían los concursantes, se encontraron con la despensa. El grupo se maravilló de los bocadillos que se prepararon para los aprendices, aunque se fueron rápidamente después.

Sin embargo, Jungkook no salió de la despensa con las manos vacías. Cuando todos estaban listos para irse, apareció de la despensa con un montón de bocadillos al azar que había elegido para él.

Por supuesto, Jungkook solo estaba bromeando. Los otros miembros lo regañaron en broma, y Suga le dijo a Jungkook que los aprendices "tienen que comer esto durante 40 días". RM también sugirió que Jungkook fuera al supermercado si quería comida.

TE RECOMENDAMOS LEER: BTS: ¿Quién es realmente Jungkook en su vida personal? ¡Descúbrelo!

Antes de irse, Jungkook volvió a poner toda la comida en el lugar que le corresponde en la despensa, aunque los espectadores de I-Land sin duda se rieron mucho de su sentido del humor.