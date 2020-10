BTS: ¿Jungkook y Lisa de BLACKPINK tienen un ROMANCE? Estos son los rumores/Foto: Soompi y Film Daily

Fans del K-pop, estamos aquí para hablar sobre cualquier pregunta que tengan sobre Lisa de Blackpink y Jungkook de BTS. Si bien los fanáticos han creado chismes de romance entre los idols, debemos poner fin a sus rumores de citas.

Según lo informado por IWMBuzz, Jungkook y Lisa son muy buenos amigos y no están saliendo. Ambos artistas son extremadamente populares y son amados por fanáticos de todo el mundo.

La banda femenina surcoreana Blackpink fue formada por YG Entertainment. La banda está formada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Debutaron en agosto de 2016 con su álbum sencillo 'Square One', que incluía 'Whistle' y 'Boombayah'; sus éxitos aparecieron en el Gaon Digital Chart de Corea del Sur y el Billboard World Digital Song Sales chart, respectivamente.

¿Por qué es "imposible" la relación de Lisa y Jungkook?

Según lo informado por Style Caster, YG Entertainment tiene una 'prohibición de citas' que no permite que algunos artistas de YG Entertainment, como Blackpink, tengan relaciones románticas mientras están en la banda.

La banda había confirmado esto en una entrevista en Party People de JYP en 2017, según informó Style Caster, donde también dijeron que no pueden fumar, beber, ir a clubes o hacerse una cirugía plástica.

Aunque Jennie dijo, según el informe, que hay una excepción a la prohibición, que es que cualquier regla se puede relajar siempre que el ex CEO de YG Entertainment, Yang Hyun-Suk, dé su permiso. Y, como señala Style Caster, es lógico que las miembros de la banda estén más enfocados en avanzar en sus carreras.

BTS, que consta de siete miembros, a saber, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentaron recientemente en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Si bien su enérgica actuación fue apreciada, fue el moño de Jungkook lo que hizo que los fanáticos de BTS se volvieran locos. Se convirtió en un tema de conversación en Internet.

Eso no fue todo, la boy band de siete miembros también interpretó su single más exitoso 'Dynamite' en un nuevo avatar. Los miembros de la banda se vistieron con atuendos coloridos para interpretar la canción.

También están listos para lanzar su nuevo disco titulado 'BE (Deluxe Edition)'. La popular banda de K-pop ha lanzado cuatro álbumes coreanos de larga duración y cuatro álbumes japoneses hasta la fecha.

Hasta el momento, Kookie no ha hecho formal ninguna relación con alguna persona. El Golden Maknae y la integrante de Blackpink solamente son buenos amigos, aunque algunos fans sí quisieran verlos juntos/Foto: Jakarta Post

El nuevo álbum 'BE (Deluxe Edition)' será el segundo álbum de la banda en 2020 que sorprenderá a ARMY. Habían lanzado por primera vez 'Map of the Soul: 7' en febrero de este año.

Por otra parte, según lo informado, Blackpink ha estrenado su LP de larga duración por primera vez titulado 'The Album'. Estuvieron anunciando el álbum durante semanas con carteles individuales de cada miembro y clips cortos que narran una pequeña parte de una historia más grande.

Los fanáticos de las superestrellas del K-pop pasaron semanas tratando de descubrir todos los mensajes y hechos ocultos sobre el nuevo álbum con la ayuda de los teasers, pero ahora, y ahora la espera ha terminado.

La lista completa de canciones incluye 'Lovesick Girls', 'How You Like That', 'Ice Cream' con Selena Gomez, 'Bet U Wanna' con Cardi B, 'Pretty Savage', 'Crazy Over You', entre otras. ¿Te gustaría que en algún momento Lisa y Jungkook fueran novios?