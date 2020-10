BTS: Jungkook vende su lujoso departamento en Seúl, ¿Incrementó su fortuna?/Foto: La República

Dado que son uno de los actos musicales más influyentes de la generación actual y un fenómeno global, por decir lo menos, no es de extrañar que BTS pueda permitirse una vida glamorosa y muy lujosa.

Definitivamente ayudó que el septeto haya recibido generosamente 68,385 acciones en agosto, ya que Big Hit Entertainment fue incluido oficialmente en el Índice de Precios de Acciones Compuesto de Corea (KOSPI) este mes.

Mientras los miembros continúan viviendo juntos en su dormitorio compartido en el apartamento más caro de Corea del Sur, Hannam The Hill, los chicos también han comprado apartamentos individuales con Jungkook y J-Hope como vecinos en el lujoso complejo Seoul Forest Trimage en Seongdong-gu, en Seúl, Corea del Sur.

Mientras que Hobi compró su apartamento en 2016 por 1.600 millones de wones, según se informa, Jungkook compró su apartamento en octubre de 2018 por 1.950 millones de wones.

El cantante de 23 años supuestamente había comprado el piso en efectivo, según The Qoo a través de Koreaboo.

Jungkook "perdió" dinero al vender su departamento

Recientemente, de acuerdo con el medio Allkpop, The Golden Maknae ha vendido su piso, exactamente dos años desde que lo compró, el 7 de octubre, por 2.500 millones de wones.

Según la suposición de los profesionales de bienes raíces, Jungkook probablemente no obtuvo ganancias, especialmente considerando cómo tuvo que pagar los impuestos a la propiedad junto con otras tarifas.

Kookie obtuvo un lujoso piso en una de las zonas más exclusivas de Seúl. Pero al parecer, el idol ha decidido no seguir costeando el lugar, ya que nunca lo habitó/Foto: Amino Apps

Curiosamente, Jungkook nunca vivió en su apartamento antes de venderlo. En cuanto al complejo Seoul Forest Trimage, que ha sido apodado como 'Celebrity Town' y tiene vista al río Han, cuenta con muchas celebridades coreanas como ocupantes, incluidos Siwon y Heechul de Super Junior, Sunny de Girls Generation, la estrella de When the Weather Is Fine Seo Kang -joon y la estrella de Flower of Evil, Kim Ji-hoon, entre otros.

Mientras tanto, BTS se está preparando para su próximo regreso que tendrá lugar el 20 de noviembre con el lanzamiento de su próximo álbum muy esperado "BE". ¿Crees que Kookie debió conservar ese lujoso departamento?, ¿Consideras que el idol debería invertir en más cosas su dinero?