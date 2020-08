BTS: Jungkook siempre se olvida de responder los mensajes de texto ¡OMG!

Jungkook de BTS puede ser uno de los cantantes de K-Pop más populares del mundo, pero en el fondo es malo enviando mensajes de texto como muchas personas. A continuación, te contamos los detalles que hicieron reír a ARMY.

Mientras BTS promocionaba su nuevo álbum japonés Map of the Soul: 7 - The Journey, el grupo apareció en Buzz Rhythm de NTV. Durante la entrevista, los siete integrantes discutieron quién es el peor para enviar mensajes de texto y finalmente se decidió que Jungkook es el que tarda más.

Jungkook vs los mensajes de texto

Si bien algunos miembros originalmente eligieron a RM, el grupo acordó unánimemente que el maknae de los Bangant Boys es el peor para responder a los mensajes de texto de manera oportuna.

“Esto es realmente una leyenda sobre Jungkook, hace unos años le envié un mensaje de texto y él me envió un mensaje… un mes después”, dijo Jin. “Yo estaba como ‘¿Qué entiendes exactamente?' Verifiqué y era una respuesta a mi mensaje de texto de hace un mes”, dijo V. “Fue muy impactante”, añadió Seokjin.

Jungkook luego les dijo a los miembros: “Para mí, yo ... envío una respuesta en mi corazón”. “¿Como sabemos?”, preguntó Suga. “Nuestra telepatía es buena, pero esto es demasiado”, dijo Jin mientras todos los demás chicos de BTS se echaban a reír.

ARMY conoce más sobre Jungkook

“Podría enviar el mensaje de texto... pero solo con el pensamiento de que ya respondí en mi corazón, lo cierro”, explicó Jungkook. ARMY encuentra que los hábitos de mensajes de texto del maknae son muy fáciles de identificar, pues le pasa a todo el mundo en algún momento.

Recibes un mensaje de texto y elaboras una respuesta en tu cabeza. Luego te distraes con otra cosa y como pensaste en una respuesta, olvidas que en realidad nunca respondiste. En Twitter, los fanáticos de BTS tuitearon sobre cuán identificables son los hábitos de Jungkook.

“Jungkook siempre es tan fácil de identificar. Hago esto todo el tiempo cuando respondo a mensajes de texto en mi cabeza y creo que la otra persona simplemente lo sabe, porque yo respondí en mi cabeza… LOOL”, escribió un usuario de Twitter.

El reciente álbum de BTS se titula “Map of the Soul: 7 - The Journey” y cuenta con 13 pistas. De las cuales, INTRO: Calling, Stay Gold, Lights, Your Eyes Tell y OUTRO: The Journey son canciones nuevas. Las ocho restantes son versiones japonesas de Boy With Luv, Make It Right, Dionysus, Idol, Airplane Pt. 2, Fake Love, Black Swan y ON.

Jungkook compuso la canción del álbum “Your Eyes Tell” y originalmente tenía la intención de que el tema apareciera en su próximo mixtape en solitario. En cambio, se incluyó como una pista del álbum grupal, y también será el tema principal de una película japonesa del mismo nombre que saldrá en octubre de 2020.