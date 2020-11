BTS: Jungkook se vuelve el artista más buscado en India por el tema 'Euphoria'

Los últimos años muestran la creciente popularidad del K-pop en India, y BTS es uno de los principales actores y contribuyentes clave. Uno de los miembros más populares del grupo es Jungkook, quien aparentemente está experimentando lo mismo, considerando cómo su popularidad se está disparando.

Según las tendencias de Google, la presencia de Jungkook es prominente en la mayoría de los países del mundo, especialmente en EE. UU., Países europeos, países árabes, Rusia, Canadá, Australia, América del Sur y países del sudeste asiático.

India podría estar en camino de sentarse en la misma mesa con todos estos países mencionados, si la popularidad de 'Euphoria' y el propio cantante son algo por lo que pasar.

Jungkook podría ser el siguiente integrante en romper récord en India.

'Euphoria' de Jungkook es tema favorito

Rolling Stone India lanzó una lista oficial de Spotify: las 10 canciones coreanas más escuchadas en India, y 'Euphoria' de Jungkook es la única canción coreana en solitario en la lista, ocupando el puesto número 6. Por lo tanto, es la canción en solitario coreana más reproducida en el país.

'Euphoria' es también la única canción en solitario de BTS que supera los 2 millones de reproducciones en Gaana y 1 millón de reproducciones en Jiosaavn, los cuales son los populares servicios comerciales de transmisión de música de la India con más de 100 millones de usuarios activos mensuales.

Khusha Kapila, Indian content writer, actress and social media celebrity shared an army's post containing Jungkook's BE concept picture on her instagram story pic.twitter.com/LPKgJAIiiK — JUNGKOOK 정국 INDIA ���� (@Jungkook__INDIA) November 5, 2020

El gran éxito es también la canción solista de BTS más popular en Apple Music y Amazon Prime Music en India.

Famosas celebridades indias como Ayushmann Khurana y Disha Patani, con 13 millones y 40 millones de seguidores respectivamente, también mostraron su amor hacia 'Euphoria' al tocar la canción en su Instagram en vivo.

Jungkook aparece en los periódicos locales y los principales medios de comunicación.

The Golden Maknae apareció en el periódico indio 'The Aizawl Post' tras el lanzamiento de su popular canción autoproducida 'Still With You'.

A pesar de ser solo un lanzamiento de Soundcloud, la hermosa balada llegó a los titulares de todo el mundo, alabando la genial producción, composición y voz de Jungkook.

El hecho de que Jungkook publicara música en solitario en un periódico local indio muestra su enorme presencia individual como artista reconocido entre los lugareños del país.

Jungkook también apareció en 'Times Life', suplemento de estilo de vida dominical para 'Times of India', que es uno de los medios de comunicación más importantes de la India.El escenario 'My Time' de Jungkook también fue noticia en 'Times of India', el destino de noticias digitales número uno de India. Los medios publicaron un artículo titulado "BTS MAP"

Celebridades indias aman a Jungkook

Entonces, las celebridades indias no solo aman 'Euphoria', también adoran al cantante de K-pop. Cuando se publicó la foto conceptual de 'BE' de Jungkook, hubo muchas celebridades en todo el mundo que reaccionaron a su foto.

Entre ellos se encuentran el famoso actor indio Ayushmann Khurana, a quien le gustó la foto, y Khusha Kapila, escritora de contenido india, actriz y celebridad de las redes sociales, quien compartió una publicación de ARMY que contenía la foto conceptual BE de Jungkook en su historia de Instagram.

Jimin ha hecho historia en la India al posicionarse como el solista coreano más escuchado, ¿crees que Jungkook pueda superar la meta de reproducciones?