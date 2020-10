BTS: Jungkook se volvió el más adorable del grupo de K-Pop por una selfie/Foto: The Independent

Jeon Jungkook bendijo nuestras líneas de tiempo hace poco con el cover de Savage Love de BTS Remix con Jason Derulo. Compartió el video de su cover en Twitter y prendió fuego a las redes sociales.

¡Si eso no fuera suficiente, Kookie ahora lanzó una selca (selfie) en Weverse y no podemos dejar de adorarla! El cantante de Still With You lució una sudadera de manga larga para la selca.

Aunque su peinado de moño de hombre no estaba en su lugar, vimos una adorable horquilla de bebé que mantenía su flequillo unido.

JK logró conquistar las redes sociales con su tierna fotografía. ARMY se derritió de amor por lo adorable que se veía el idol con el mini prendedor en su cabello/Foto: Pinkvilla

JK compartió la foto con un pequeño texto. Según el miembro de BTS ARMY, Soo Choi, la leyenda se tradujo como "¡No se salten las comidas!" Sin embargo, la traducción de Weverse fue algo ajeno.

La traducción automática decía: "¡Todos son buenos Bob!" Ahora, dígame, ¿no es eso tan divertido? Esta no es la primera vez que Weverse logra este truco.

Hace unos días, Weverse convirtió la respuesta de Jin a un fan en una respuesta salvaje, cortesía de la mala traducción.

Jungkook conquista el internet con su voz

Mientras tanto, Jungkook ha recibido mucho amor por su versión de la famosa canción de Jason Derulo. Si bien los fanáticos se entusiasmaron con su video, los artistas de OG de Savage Love, Jawsh 685 también dieron su sello de aprobación al video.

"¡¡Yooo !! ¡¡Esto suena stylah!!" dijo, retuiteando el video. El video de JK ya ha obtenido 6.1 millones de visitas, en el momento del informe, y tiene más de 1.6 millones de me gusta.

Kookie se ha convertido en uno de los idols de l k-pop más adorables pero al mismo tiempo de los más atractivos. Y es que el famoso Golden Maknae está consiguiendo miles de seguidores después de su aparición en el MV de “Dynamite”.

Te recomendamos leer: Jungkook: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

Además, el cantante de k-pop y miembro de BangTan Sonyeondan ha conseguido mayor seguridad en sí mismo, lo que refleja en cada una de sus presentaciones. ¿Te pareció adorable la selfie de Jungkook?, ¿Te gustaría que el idol compartiera más covers a capella?