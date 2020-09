BTS: Jungkook se roba el corazón de ARMY con su look en BTS Week ¡Todo un GALÁN!/Foto: Somag News

El modo histeria de BTS ARMY se activó la semana pasada cuando Jimmy Fallon hizo el gran anuncio de que BTS Week se acercaba en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon.

Nos prometieron nuevas actuaciones, una entrevista y sketches cómicos con el septeto. Comenzando el día 1, tuvimos a BTS interpretando Dynamite con un toque de Jimmy Fallon y The Roots.

Con fondos de diferentes colores para los chicos guapos, el divertido video comienza con Jungkook elegantemente vestido con una camisa amarilla con una camiseta a juego y jeans azules junto con un cinturón marrón y rosa en forma de corazón y lo que parece ser una insignia de conejito deslumbrante.

ARMY no podía dejar de babear sobre la frente expuesta de Kookie con el peinado hacia los lados.

También está V en su avatar al rojo vivo, RM con sus gafas de sol geniales, los movimientos de baile de Jimin, el look de mezclilla de Jin, el lindo aplauso de Suga y los pantalones mostaza de J-Hope devuelven que ARMY se estaba volviendo loco.

¿Jimmy Fallon se volvió parte de BTS?

No olvidemos a Jimmy, quien nos hizo reír mientras hacíamos la coreografía y se lastimó la pierna mientras The Roots agregaba un nuevo sabor a la canción No. 1 de Billboard Hot 100.

El final fue una sorpresa disco/ eléctrica cuando los miembros bailaron con todo su corazón con gráficos de Dynamite a su alrededor. A ARMY también le encantó cómo los nombres de los miembros estaban escritos tanto en inglés como en hangul, ya que sentían que era un buen toque.

Los BangTan Boys seguirán a pareciendo en el show de Jimmy Fallon, como parte de un especial de una semana para los fans occidentales/Foto: Showbiz Cheat Sheet

Mientras tanto, Dynamite es el No. 1 nuevamente en Billboard Hot 100 por tercera semana superando a su competencia WAP de Cardi B con Megan Thee Stallion. Además, BTS anunció recientemente su nuevo álbum BE, que se lanzará el 20 de noviembre. ¿Te gustó el look amarillo de Kookie?, ¿Cuál fue tu momento favorito de la nueva versión de Dynamite?