BTS: Jungkook se gana el título de “rey de las redes sociales” por nuevo récord/Foto: Bitme

Jungkook 'King of SNS' demuestra su poder en las redes sociales al lograr los 2 videos más vistos con más de 30 millones de visitas en la cuenta oficial de Twitter de BTS. Con esto, Jungkook se convierte en el primer miembro de BTS con dos videos de más de 30 millones de visitas.

Su tuit 'Duh' tiene 31,9 millones de visitas, acercándose a los 32 millones pronto. Su tuit 'Never Not' tiene 32,4 millones de visitas. Estos son los 2 videos de BTS más vistos publicados en la cuenta oficial de Twitter de BTS, siendo 'Never Not' el número 1 y 'Duh' el número 2.

Recientemente, 'Never Not' de Jungkook logró 3 millones de me gusta, siendo el primer tuit de BTS en hacerlo. Jungkook también tiene el récord de ser el primer tuit de BTS en lograr 2 millones de me gusta.

Anteriormente, EconoTimes informó que 'las personalidades estadounidenses tienen un tuit cada una que logró un millón de me gusta, mientras que el miembro de BTS, Jungkook, tiene tres. Esto convirtió a Jungkook en el mejor del mundo y lo llevó a llamarlo el "Rey de las redes sociales".

Jungkook tiene el récord de ser la primera persona en el mundo en lograr 3, 4, 5, 6 tuits con 2 millones de me gusta. Jungkook continúa dominando las redes sociales sin siquiera estar presente en ellas.

Dynamite hace más popular a Jungkook

Con el estreno de su nuevo single en inglés llamado Dynamite, el idol más joven del grupo surcoreano se hizo aún más popular en internet. No sólo con ARMY, que es su enorme fandom alrededor del mundo, sino con el resto del público que hora tiene en la mira al artista, después de ser uno de los que más sobresalió en el nuevo MV.

Los BangTan Boys han roto nuevo récords con su más reciente sencillo, pero Jungkook ha conseguido aumentar su fama tras el estreno de la canción/Foto: Norae Magazine

Dicho estreno hasta el momento cuenta con más de 230 millones de reproducciones en Youtube, a sólo una semana del lanzamiento. ¿Crees que Kookie podría ser el idol preferido del público?