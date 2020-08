BTS: Jungkook rompió un increíble RÉCORD MUNDIAL en TikTok ¡Descubre cual!

Jungkook, miembro del inmensamente popular grupo de K-Pop surcoreano, BTS, superó los 10 mil millones de visitas en su hashtag de TikTok, convirtiéndolo en el primer y único cantante hasta ahora en alcanzar ese hito en la plataforma para compartir vídeos.

El idol de BTS se convirtió en el cantante más visto en TikTok, ya que los fanáticos y espectadores han estado viendo continuamente vídeos relacionados de la etiqueta #Jungkook.

Jungkook debutó como miembro oficial de BTS en 2013

Este logro se alcanzó poco después de que el hashtag del movimiento, Black Lives Matter también alcanzara los 10 mil millones de visitas en la plataforma, con los esfuerzos conjuntos de los creadores y espectadores de TikTok como protesta por la reciente y trágica muerte de George Floyd.

Jungkook rompe varios récords en poco tiempo

Jungkook también ha dominado las listas de popularidad de música y las estadísticas en varias plataformas de redes sociales.

Su canción en solitario de 2018, "Euphoria", fue nombrada la canción más longeva en las listas de Billboard lanzada por un artista masculino de K-pop para World Digital Song Sales, obteniendo una impresionante victoria tras 26 semanas en el listado.

"Euphoria" del maknae de BTS (miembro más joven) es, según se informa, la pista del lado B o la pista sin título del álbum más vendida de un artista coreano, con más de 4 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Su otra pista en solitario titulada "My Time" del álbum "Map Of The Soul: 7" del grupo también rompió récords, convirtiéndose en la pista del lado b sin promoción más larga de las listas, también en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World, durante varias semanas.

El año pasado, la popularidad mundial de Jungkook incluso lo convirtió en el ídolo pop coreano más buscado en Google y YouTube, logro que repitió en esta primera mitad del 2020.

Mientras sus miembros disfrutan del éxito de los lanzamientos de canciones que encabezan las listas, BTS y su compañía de gestión con Big Hit Entertainment también expresaron su apoyo al movimiento Black Lives Matter.