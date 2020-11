BTS: Jungkook rompe récord en iTunes y Billboard con estos temas

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, K-media informó que el tema de Jungkook 'My Time' se convirtió en la primera canción coreana de cara B y BTS en solitario en aparecer durante 100 días en la lista mundial de canciones de iTunes.

Lo que la convierte en la canción en solitario de BTS y cara B coreana más larga de la lista. gráfico. Para el 7 de noviembre, 'My Time' había estado en las listas durante 103 días y recientemente superó el iTunes de Omán.

Otros logros notables de 'My Time' incluyen la entrada más alta para la canción en solitario de BTS en Billboard Hot100, la canción en solitario de BTS más rápida en vender 100,000 unidades en los EE. UU. Y la primera en aparecer en el # 1 en Billboard World Digital Song Sales.

Mientras que 'My Time' es el lado b coreano más largo en las listas mundiales de iTunes, 'Euphoria' continúa asegurando su trono como la canción solista coreana más larga en las listas mundiales de ventas de canciones digitales de Billboard.

Esta semana, tanto 'Euphoria' como 'My Time' ingresan a la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World en el puesto 15 y 11, respectivamente. 'Euphoria' había pasado un total de 37 semanas en la lista, extendiendo su récord como la canción solista de K-pop más larga.

Jungkook está rompiendo récord con sus sencillos 'My Time' y 'Euphoria'.

Jungkook rompe espectativas

Jungkook extiende su reinado como el ídolo de K-pop más antiguo en las listas de ventas de canciones digitales de Billboard World, rompiendo el récord que anteriormente tenían Jennie (Blackpink) y Hyuna.

Además, tanto 'My Time' como 'Euphoria' ahora vendieron más de 200.000 unidades en los EE. UU. Lo que demuestra aún más el toque Midas de Jungkook. Recientemente se anunció que 'My Time' alcanzaría las 200.000 unidades vendidas en los EE. UU.

Jungkook es el principal productor de la canción. En rueda de prensa mencionó que lo hizo especialmente para ARMY como una fuente de consuelo en tiempos difíciles.

La popular canción autoproducida de Jungkook 'Still With You', que lanzó en Soundcloud, también fue noticia en K-media, ya que ocupó el puesto número 1 en la lista Top 50 de SoundCloud (todos los géneros) a pesar de haber sido lanzada hace 5 meses en junio de este año.