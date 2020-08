BTS: Jungkook rompe récord en Twitter con espectacular cover de Never Not/Foto: Kpop

¿Podemos coronar a los miembros de BTS, Jungkook y V, como los reyes de SNS? Taekook ha estado en el centro de atención por numerosas razones este año.

Desde Still With You y Your Eyes Tell de JK que arrasaron con ARMY hasta el impresionante nuevo look de Taehyung visto en el video musical de Dynamite, los dos Bangtan Boys han atraído la atención de ARMY durante meses este año.

Ahora, los fanáticos de Taekook tienen más razones para celebrar, ya que los tweets de los dos cantantes han superado los 3 millones de me gusta en Twitter.

El nuevo logro de Jungkook y V de BTS

Jungkook hizo historia cuando los miembros de ARMY notaron que el tuit del cantante con el cover de Never Not superó los 3 millones de me gusta durante el fin de semana. El tuit fue publicado el 2 de mayo donde se veía al cantante sentado en su cama cantando la canción originalmente cantada por Lauv.

El video de un minuto y 36 segundos obtuvo más de 1 millón de visitas en Twitter dentro de los 10 minutos posteriores a su lanzamiento. En menos de cuatro meses, el tweet ha recibido más de 3 millones de me gusta y 32,2 millones de visitas, al momento del informe.

Taehyung y Kookie son una de las amistades más queridas por ARMY, ahora los idols han destacado aún más después del estreno del MV de Dynamite/Foto: We Heart It

Taehyung pronto siguió los pasos de Kookie. La reciente selca "Hi Army" del cantante, haciendo alarde de su nuevo peinado, también registró 3 millones de me gusta. El hito se logró en tan solo ocho días. Las páginas de Taehyung Stan señalaron que son los 3 millones de me gusta más rápidos de un asiático o cualquier ídolo.

También te puede interesar: BTS: ¿Jungkook está enamorado de una fan? ¡Los ven tomados de las manos!

Los Bangtan Boys han batido récords como grupo e individualmente casi todas las semanas de este año, con la última cortesía de su reciente lanzamiento Dynamite. Mientras ARMY celebra los logros del grupo de chicos de K-Pop en YouTube, iTunes y Spotify con la pista en inglés, los registros de Twitter se nos colaban como una dulce sorpresa. ¿Crees que seguirán rompiendo récords?