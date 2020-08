BTS: Jungkook reveló lo que desearía tener si estuviera en una isla desierta

Jungkook de BTS revela un impactante deseo

Los miembros de la boy band de BTS tuvieron una conversación virtual como parte de su cuarto disco japonés "Map of the Soul: 7 The Journey", por lo que el entrevistador realizó algunas interesantes preguntas a los integrantes, pero sin duda alguna la respuesta de Jungkook causó furor en las redes.

El cantante surcoreano de tan solo 22 años de edad, llamó la atención de las chicas con sus comentarios, pues no hay que negar que además de su carisma en el escenario, posee un rostro bello y una hermosa sonrisa que derrite los corazones del ARMY.

Jungkook es uno de los miembros de BTS más guapos de la agrupación, pues desde que formó parte de la popular banda de K-Pop, comenzó a impactar a los internautas con su gran talento, y por supuesto con su perfecto físico que enamora a las chicas.

Jungkook de BTS revela uno de sus deseos

Aunque en el evento dio a conocer uno de sus deseos, pues como parte de la dinámica de la conversación virtual que tuvieron los chicos de BTS, se les cuestionó a cada uno qué es lo que llevarían a una isla desierta, por lo que Jungkook respondió que lo que más desea es llevar al ARMY.

Qué llevarías a una isla desierta?

JK: ARMY

yo me convertiré en la daga de ARMY

Qué miembro sobreviviría en una isla desierta?

Repuesta: 1.Jungkook

JK: pero no sobreviviría sin ARMY

������NO MERECEMOS A JUNGKOOK, lo extraño MUCHO����3�� :) @BTS_twtpic.twitter.com/iAtaRmzGOp — SHIL⁷JK��21.08 BTS coming soon...������ (@BTShilLJK97) August 1, 2020

Su respuesta causó furor en las redes sociales, y los admiradores no dudaron en enviar diversos comentarios de lo agradecidos que están con él, pues es un chico adorable y tierno que siempre está al pendiente de sus seguidores.

Jungkook de BTS enamora con su físico

Además de revelar que siempre desearía tener al ARMY muy cerca de él, a través de las redes sociales compartieron algunas publicaciones del evento virtual, donde se puede apreciar que Jungkook es un chico muy sexy, incluso los usuarios comentaron que es uno de los miembros de la banda de K-Pop más bonitos.

como podes ser tan bonito yo no entiendo jeon jungkook pic.twitter.com/UQCd59VvLk — ᴄOɴs||ᴋᴛʜ+ᴊᴊᴋ (@tetexkoo_) August 1, 2020

Las chicas también quedaron maravilladas por la hermosa sonrisa que en todo momento mostró su idol favorito en el evento, y sobre todo por su respuesta al revelar que lo que más desea si estuviera en una isla desierta es al ARMY, ¿Te gustaría estar en un lugar solitario con Jungkook?