BTS: Jungkook regresó a Weverse con una selca que ha derretido a ARMY/Foto: Film Daily

Ha pasado más de un mes desde que el cantante de BTS, Jungkook encontró su camino hacia Weverse. Ahora que lo ha hecho, se aseguró de que fuera una publicación memorable.

El cantante de Still With You subió a la plataforma para compartir una selca y revelar los resultados de una prueba de personalidad que tomó recientemente. Hablemos primero de la selca.

El idol nos dejó nerviosos y riendo como adolescentes cuando posó casualmente para una selca en la cama. Añadiendo otra foto a la carpeta de la selca de la cama de Jungkook, se vio al cantante con una sudadera con capucha blanca lechosa.

Jungkook descubrió que es un aventurero y pintor

Aparte de la selca, Kookie compartió que tomó una prueba de personalidad, donde se enteró de que pertenece a la categoría ISFP-A. Según el sitio web de 16 Personalidades, las personas de la categoría ISFP-A son aventureros.

Estas personas tienen los rasgos de personalidad introvertida, observadora, sensible y prospectiva. Estas personas también tienen "mentes abiertas, acercamiento a la vida, nuevas experiencias y personas con una calidez fundada.

Su capacidad para permanecer en el momento les ayuda a descubrir potenciales emocionantes", dice el sitio web. El resultado muestra la imagen de un pintor. Al compartir el resultado final, Jungkook anunció que es pintor.

La prueba de personalidad parece haber acertado en Jungkook. Ya que el más joven de BangTan sí ha destacado como un artista visual que incluso sorprendió a sus propios compañeros por su talento/Foto: Nueva Mujer

Rápidamente la foto de Jungkook se hizo viral en las redes sociales, ya que ARMY se derritió de amor por lo adorable y guapo que se veía el Golden Maknae, quien ha ido ganando mucha popularidad en este año.

Mientras tanto, Jungkook fue visto con los otros Bangtan Boys, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y V, durante las presentaciones, juegos y actividades de una semana en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon. ¿Te gustó la nueva selca de Kookie?, ¿Crees que el idol sí es una persona aventurera como salió en su test?