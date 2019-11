BTS: Jungkook luce nuevo look y todos sus seguidores enloquecen

En los últimos meses, el look de Jungkook ha dado mucho de que hablar, recientemente el idol se ha dedicado a experimentar con su imagen y esto ha incluido cambios de todo tipo: desde nuevos tatuajes hasta cortar su cabello que ya había crecido bastante.

Sin embargo, Jungkook decidió volver a experimentar cosas nuevas, sorprendió a todos al revelar su nuevo look, el cual ha causado sensación y es tema principal entre todos sus seguidores.

Nuevo Lool del idol

En estos últimos días, los chicos de BTS se han mantenido muy ocupados, el Aeropuerto de Incheon fue el lugar en el que se pudo ver a los chicos antes de tomar un vuelo con dirección a Finlandia, durante su estancia en el aeropuerto fueron víctimas de las fotografías, donde Jungkook acaparó la atención de todos al aparecer con el cabello rubio.

noman estaba tranquila comiendo y sale jungkook a alterarme la cenAAaa@BTS_twt pic.twitter.com/LmnN1ISWVV — �� (@radbangtan) November 12, 2019

En las fotografías que le tomaron al integrante de BTS, se puede ver que el idol decidió experimentar con un nuevo look, bicolor al parecer, puesto que la parte superior de su cabello es rubia, mientras que la inferior aún sigue de color negro.

El army de BTS no tardó en reaccionar al nuevo look de Jungkook, a través de twitter comenzaron a mandarle mensajes lindos y halagos al ido. En medio de la emoción que causó su deslumbrante cabello salió a relucir una duda.

¿Por qué se dirigen a Finlandia?

Muchos especulan que la razón del viaje de los chicos de BTS a Finlandia sea para realizar una sesión de fotos, lo que podría ser una señal de nueva imagen para su siguiente lanzamiento musical.

Lo que definitivamente está causando sensación entre los seguidores de BTS es el cambio de look de los integrantes, en esta ocasión se trató de Jungkook, aunque Teahyung no pasó desapercibido, pues se le vio con un look que ya había utilizado antes y le resultó bastante bien con sus seguidores.

