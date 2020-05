BTS: Jungkook logra RÉCORD en Google este 2020 ¡Bravo ARMY!

BTS no es ajeno a romper récords, por eso en ese sentido Jungkook lo ha vuelto a hacer, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en obtener más de dos millones de me gusta en cinco de sus publicaciones de Twitter.

Fue solo en abril cuando Jungkook igualó el récord de Barack Obama en el sitio al hacer que tres de sus tweets obtuvieran dos millones de Me gusta, y menos de un mes después, ya había batido su propio récord.

Los nuevos records de Jungkook

Resulta que Jungkook ha alcanzado el enorme hito en cinco de sus tweets en la cuenta @BTS_twt de la banda, pues uno de los tweets que más resonó entre los fanáticos fue su sorprendente versión de Never Not by Lauv, que también rompió otro récord al acumular un millón de visitas solo 10 minutos después de su publicación.

Hay que destacar que esa publicación en particular también se convirtió en el tweet más rápido de un artista coreano en alcanzar dos millones de Me gusta y actualmente es la sexta publicación más visitada en el sitio de redes sociales de todos los tiempos.

Un clip de su canción autoproducida Decalcomania también marcó la marca de los dos millones, así como un video de él bailando junto al cantante Bad Guy de Billie Eilish.

Tal parece que al ARMY también le encantó ver las selfies de Jungkook con gafas (¡es un aspecto fuerte!) Y compartir su nuevo corte de pelo en las redes sociales, ya que estas fueron las otras publicaciones para obtener la mayor cantidad de Me gusta.

Sin embargo, la influencia de Jungkook no termina allí, ya que también fue declarado el ídolo de K-Pop más buscado en Google y YouTube durante el primer trimestre de 2020, y también mantuvo el récord de 2019.

Cabe destacar que con tantos récords mundiales en su haber, parece que Jungkook solo competirá consigo mismo a partir de ahora, no hay duda de que hay mucho más de dónde vino esto. La competencia ahora está en marcha para el tweet más querido en Twitter ... algo nos dice que podría hacerlo a fines de 2020.