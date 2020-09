BTS: Jungkook es elegido como el idol número 1 que vive sabiamente la cuarentena/Foto: Business Times

Jungkook encabezó una encuesta sobre celebridades que pasarían tiempo en cuarentena sabiamente. La encuesta se realizó del 31 de agosto al 6 de septiembre. De 45,634 votos, Jungkook obtuvo 17,136 votos, lo que lo llevó al puesto número 1. Suga estaba en el # 2 con 10,883 votos.

El resto de las celebridades en la encuesta eran Woojin de AB6IX (5.630 votos), Gyuri de fromis_9 (2.561 votos), Jessi (2.017 votos), Hongja (1.604 votos), Yoonkyung de Rocket Punch(1.482 votos), Sana de TWICE (1.415 votos), Soyeon de (G) I-DLE (934 votos), Kim Ho Joong (682 votos), Rain (439 votos), Lee Hi (269 votos), JY Park (229 votos), Ahn Yu Jin de IZ *ONE (193 votos), y SUA de Dream Catcher (160 votos).

Jeon Jung Kook ganó el primer lugar en esta encuesta a los fanáticos del K-Pop de Corea del Sur. El fandom considera que Kookie posiblemente ha hecho cosas interesantes durante su tiempo en aislamiento/Foto: AllKpop

¿Qué pudo haber hecho Jungkook en cuarentena?

Aunque los integrantes de BTS han estado muy activos en sus redes sociales durante todo el tiempo de confinamiento por la pandemia mundial de Covid-19, en realidad no están tan seguros de qué es lo que han hecho cada uno de los idols mientras están en sus hogares.

Bueno, sólo se sabe hasta ahora que han pasado tiempo juntos (aunque respetando la sana distancia), por que han estado preparando el nuevo álbum que saldrá antes de que termine el año, y la primera “probadita” de este nuevo disco fue el tema “Dynamite”, el cual ha tenido un éxito arrasador.

Por lo tanto, los fanáticos de Jungkook, creen que el famoso del k-pop se está preparando física y emocionalmente para su nuevo lanzamiento musical con el grupo. Y, quién sabe, tal vez en el nuevo álbum podremos escuchar otra canción en solitario del Golden Maknae.

Aunque los miembros de la boy band ya han hecho algunas presentaciones virtuales, es probable que su tiempo en cuarentena lo estén usando para crear más música y sorpresas para ARMY. Y tú, ¿Piensas que Kookie si ha pasado sabiamente su tiempo en cuarentena?, ¿Crees que esté preparando un nuevo proyecto en solitario?