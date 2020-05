BTS: Jungkook emociona al ARMY con su cover de “Never Not”

El cantante Jungkook de la agrupación de K-Pop llamada BTS, sorprendió a su fandom ARMY con un nuevo cover musical de la canción “Never Not”, la cual es original de Lauv en su álbum musical “I met you when I was 18”. Pero su video en el Twitter oficial de la boyband, se convirtió en tendencia de redes sociales con más de 1 millón de vistas en tan solo 10 minutos.

De esta forma los millones de fans quedaron enamorados con el detalle de Jungkook, pues de así logró transmitir sus sentimientos de agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido desde el inicio de su carrera con los Bangtan Boys en el 2013; siendo un total de 1 minuto con 36 segundos lo que duró el cover musical.

El ARMY había estado al pendiente de todas las actualizaciones de los chicos de BTS en su cuenta de Twitter y redes sociales, pues Big Hit Entertainment había confirmado la suspensión total del Map Of The Soul Tour 2020 por la pandemia de contagio de Coornavirus (COVID-19), lo que dejó a la espera de nuevas fechas y un calendario por confirmar.

El cover de Jungkook

Recordando que BTS ya tiene una colaboración musical con Lauv en la canción “Make it right” con dedicatoria especial para el ARMY, que uno de los integrantes de la boyband haya escogido compartir un nuevo cover a sus fans, demostró lo mucho que extraña regresar a los escenarios y volver a escuchar los ánimos del público.

Ya que todos los eventos promocionales de los Bangtan Boys con su álbum “Map Of The Soul: 7”, han sido realizado en su mayoría sin público presente, o directamente en transmisiones en vivo con YouTube y uno de los últimos detalles del grupo surcoreano, fue re transmitir uno de sus conciertos del 2015 a través del canal oficial de BANGTANTV en una iniciativa bautizada como BANG BANG CON.