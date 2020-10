BTS: Jungkook deleita las redes sociales con fascinante cover de “Savage Love”/Foto: Twitter

¡23 nunca se vio tan bien como en el Sr. Jeon Jungkook! Desde sus impresionantes apariciones en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon durante la semana BTS o incluso su cumpleaños en V Live con OT7, BTS ARMY se ha vuelto absolutamente salvaje por el nuevo peinado y el pecho expuesto de Jungkook.

El cantante de My Time seguramente le ha mostrado una personalidad más segura de la que el fandom no puede tener suficiente.

Kookie ha enamorado a ARMY el nuevo estilo que ya presentado este año. El idol más joven de BangTan sigue incrementando su popularidad/Foto: Kpop Lover

Savage Love Remix, que vio a BTS colaborar con Jason Derulo y Jawsh 685, vio la voz de miel de Jungkook junto con los versos de rap dignos de desmayo de Suga y J-Hope robar el centro de atención.

Tratando a ARMY con una versión cover, fue el propio Kookie quien apareció vestido con una camisa a rayas negras y plateadas de la marca sin género A Nothing y una camisa de combinación lisa con pantalones a juego (que cuestan un total de USD 147).

Con su característico peinado de moño masculino, el Golden Maknae nos hipnotizó mientras cantó sus líneas de la pista pegadiza y se salta adorablemente cantando melodiosamente 'f ** k' con sus lindos gestos con las manos.

Los covers de Jungkook son los favoritos de los fans

Como era de esperar, Jungkook se convirtió instantáneamente en un tema de tendencia mundial en Twitter, como suele hacer cada vez que hace versiones de una canción. ¡Adoramos a este hombre y cómo no!

Además, ARMY no podía dejar de comparar la apariencia del cover de Savage Love Remix de Jungkook con su aspecto más sombrío para el cover de Never Not de Lauv, en mayo, con una camiseta gris holgada y pantalones de chándal a juego junto con el peinado con raya lateral.

Como dijimos al principio, ¡23 es definitivamente un buen número en The Golden Maknae! ¿Qué te pareció el cover épico de Savage Love Remix de Jungkook?, ¿Te gusta el nuevo look que ha mostrado el idol?