BTS: Jungkook deja impresionado a ARMY con su talento como compositor/Foto: NBC News | 2019 Han Myung-Gu, WireImage

Sabemos que los miembros de BTS siempre han participado en la producción de las pistas de sus álbumes o incluso han escrito la canción completa por sí mismos. Muchos fans saben que SUGA y RM son los miembros que participan principalmente en la producción de las canciones.

Sin embargo, recientemente un internauta publicó en una comunidad en línea que se sabe que otro miembro de BTS tiene increíbles habilidades para escribir canciones. Este miembro es el más joven del grupo, Jungkook, y es conocido por escribir recientemente la canción " Your Eyes Tell", una pista que es parte del álbum japonés de BTS, MAP OF THE SOUL: 7 - The Journey y también se convirtió en el tema principal para los japoneses del mismo título.

Jungkook fue elogiado por esta canción bien escrita cuando se reveló y la canción recibió mucho amor de los fans de todo el mundo. Desde entonces, muchas personas han prestado atención a las canciones que Jungkook ha escrito y en las que ha participado en la producción. Una de las canciones que está recibiendo mucho reconocimiento es la canción "Still With You".

Jungkook lanzó esto en Soundcloud como un regalo para sus fanáticos. Dijo que ha escrito la canción con ellos en mente.

Jungkook ha escrito canciones para BTS

El idol es conocido como el miembro que quiere mucho a sus fans y muestra su afecto hacia ellos. Esta canción se convirtió en un regalo especial para sus fans cuando se lanzó por primera vez. Ahora, está siendo reconocida como una canción que está bien escrita y le da reconocimiento a Jungkook por su potencial en la composición.

El Golden Maknae con sólo 22 años es uno de los chicos BangTan con mucho potencial, ya que sus habilidades en la música han sorprendido a los fans y al resto del público/Foto: Webmediums

Los internautas elogiaron al miembro por sus habilidades una vez más. Los internautas comentaron en redes sociales: " Mi canción favorita todavía está contigo", dijo uno. "Fue muy amable de su parte publicarlo en Soundcloud para que todos puedan escuchar gratis" agregó otro ARMY. "Su habilidad para escribir canciones es asombrosa", declaró un usuario y otro añadió: "Creo que la experiencia previa de Jungkook en el canto realmente se suma a la canción. Me encanta la canción".

ARMY espera que en el siguiente álbum que está por estrenarse en unos meses, Kookie participe también como compositor. ¿Sabías que Jungkook tiene tan buena habilidad para componer?, ¿Te gustaría que el idol escribiera más temas?