BTS: Jungkook congelado en comercial te hará morir de la risa

Una escena muy curiosa ha encantado al público ya que Jungkook parece estar congelado mientras está sentado en una silla de masaje. La escena también hizo reír a los fanáticos debido a su expresión divertida.

El grupo BTS es conocido por protagonizar varios anuncios de productos, uno de los cuales es la silla de masaje BODYFRIEND. Recientemente, la marca de sillones de masaje volvió a subir un nuevo anuncio que mostraba la acción de los ídolos creados por Big Hit Entertainmet.

Extraño comercial de BTS

Extrañamente, en una escena, Jungkook parece estar congelado mientras está sentado en una silla de masaje. Jimin BTS que estaba con él hasta que golpeó su martillo.

"¿Se está congelando?" dice Jimin.

"Hyung ...", responde Jungkook en un tono tembloroso como alguien que tenía frío.

Mira el VIDEO aquí abajo:

Los comentarios del fandom de BTS no se hicieron esperar, miles de fans comentaron que ambos jóvenes eran muy graciosos y las habían hecho reir en este comercial.

BTS en la música

Mientras tanto, BTS acaba de lanzar un álbum japonés titulado "Map of the Soul: 7 - Journey" el 15 de julio con la canción principal "Your Eyes". Anteriormente, el 19 de junio, BTS lanzó un álbum de prelanzamiento "Map of the Soul: 7 - Journey" titulado "Stay Glod" y lanzó su video musical unos días después.

El álbum japonés de BTS logró encabezar la lista de Oricon durante tres semanas consecutivas. Poco después del lanzamiento de la canción principal titulada "Your Eyes Tell", también se estrenó rápidamente en No. 1 en la tabla de ventas individuales digitales de Oricon. "Your Eyes Tell" encabezó varias listas de música diarias japonesas, incluyendo Line Music, mora y Recochoku.