BTS: Jungkook confirma su papel como director en el siguiente MV de “BE”/Foto: Johnscience | 2020 Imazins, ImaZinS Editorial

Han sido unas horas estupendas para el ARMY. Comenzó con el cantante de BTS, V lanzando algunas fotos en Weverse, seguido de Jimin presentando un VLive.

Big Hit Entertainment lanzó un nuevo episodio de Run BTS en la mezcla y ahora, Jungkook organizó una sesión en vivo en YouTube.

El chico de Bangtan se veía increíblemente hermoso en un conjunto completamente negro, mientras que su cabello desordenado no estaba de humor para jugar con Kookie.

El cantante comenzó la sesión revelando una interesante actualización sobre el próximo álbum del grupo, BE.

JK reveló que el grupo grabó un video musical para el álbum y él se sentó en la silla del director durante la filmación.

El Golden Maknae ha demostrado ser un excelente artista visual. Por lo cual, los fans y sus compañeros de BTS habían pedido que el joven idol sea director de algún videoclip del grupo/Foto: Pinterest

Según la traducción de la cuenta de Jungkook Stan, Jungkook Times, el cantante reveló que es el “gerente” del proyecto para el próximo video musical y contribuyó como director para algunas escenas del MV.

Dijo que interactuó con el director y el equipo de producción en los sets. E igual expresó que la tarea era difícil pero que parecía disfrutarla. El idol también afirmó que aunque no hay muchos cortes que dirigió, espera que ARMY los identifique cuando se publique el video.

Jungkook confesó que no le gustó su look en MOTS ON: E

Kookie igual recordó sus planes para su cabello durante su actuación en My Time para el día 2 del concierto en línea Map of the Soul ON: E. Jungkook tenía la intención de presentar un peinado diferente.

La traducción de los fans decía que el más joven de los BangTan Boys quería que le recogieran el cabello y lo arreglaran bien para que no importara la coreografía, no se abriera. Sin embargo, su cabello no estaba siguiendo el guión.

Te recomendamos leer: BTS: Así es como Jungkook pasa su tiempo libre ¡No lo creerás!

"Así que cuando estaba monitoreando, estaba muy triste de ver eso. Mi cabello estaba así, como ahora. Eso fue tan lamentable. Quería decirles esto", dice la traducción. ¿Crees que JK haya hecho un buen trabajo como director?, ¿A ti te gusto el peinado que uso el idol en el concierto digital?