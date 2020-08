BTS: Jungkook confesó que no se sentía bien cuando grabó el MV de Dynamite/Foto: K-pop Datebase

El mundo ha reaccionado al nuevo sencillo de BTS, Dynamite, incluso empujando el video musical para romper algunos récords asombrosos. Ahora, los BangTan Boys se reúnen para ver el video musical.

En el nuevo video de BangTan Bomb, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se sentaron juntos para ver el video y compartieron sus pensamientos al respecto.

Los miembros se sentaron para ver el video completo al principio, disfrutando al igual que ARMY lo hizo cuando vieron el video por primera vez, con Mochi entrando en una recreación improvisada de los movimientos de baile del MV.

Pero los miembros decidieron volver a ver todo porque, bueno, incluso los BangTan Boys no pudieron ver el colorido video lleno de vida solo una vez. Sin embargo, esta vez, decidieron detener el MV y compartir información interesante sobre la creación.

Como lo conocemos, el video se desarrolla con los miembros dispersándose antes de que Jungkook realice su stand en solitario. Si bien nos encantó ver a JK hacer lo suyo, el cantante confesó que no estaba en su elemento en ese momento.

Kookie ganó mucha más popularidad después del estreno de Dynamite, sin embargo el idol más joven de la banda surcoreana no se sentía al 100 cuando grabó el video musical/Foto: K-Pop Datebase

Jungkook no se sintió atractivo en Dynamite

El cantante de Still With You recordó que se suponía que la escena se filmaría el primer día de rodaje. Sin embargo, la filmación se retrasó más tarde de la noche. "Me costó mucho filmar la escena", confesó Kookie.

RM agregó que JK tuvo que hacer varias tomas. "Me congelo cuando me ponen en el centro de atención", dijo JK y agregó: "Fui el primero en entrar y el último en salir". Jungkook también dijo que lo estaba pasando mal, que no se sentía en la mejor versión de sí mismo, que no se sentía “hot” o atractivo. Hobi lo interrumpió y dijo que se veía genial en la toma.

Aparte de eso, todos hablaron sobre las poses de Jin. Confesó que "alguien" lo hizo posar de esa manera cuando Jimin se volvió hacia él y anunció que era él quien ayudaba a Seokjin con la pose.

También se reveló que ChimChim le enseñó a Worldwide Handsome a hacer el moonwalk. Si bien el video tuvo numerosos momentos divertidos, no pudimos olvidar cómo Namjoon comparó el arreglo de la coreografía final con los Teletubbies. ¿Crees que Jungkook hizo un buen trabajo a pesar de no sentirse muy bien?