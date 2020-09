BTS: Jungkook cantando en vivo demuestra que NO necesita Autotune/Foto: Twitter

Estos ídolos del K-pop son cantantes y raperos talentosos, tanto cuando actúan frente a miles de personas como cuando simplemente se divierten con James Corden en un automóvil.

Esto es lo que sucedió cuando el miembro más joven de BTS, Jungkook, hizo su solo en la canción Map of the Soul: 7, "On".

Kookie es considerado uno de los mejores cantantes de los BangTan Boys. Su voz es tan poderosa que ha conquistado a los fanáticos tanto en sus canciones en grupo como en solitario/Foto: Bit Me

Jungkook muestra su talento natural como cantante

Este galardonado grupo de K-pop tiene 7 miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook para ser exactos. Jungkook, cuyo nombre real es Jeon Jung-kook, es el miembro más joven del grupo, y funciona como cantante en canciones como "On", "Black Swan" y "Boy With Luv".

Puede que sea el miembro más joven de BTS, pero se le llama Golden Maknae por una razón. Jungkook es un bailarín y cantante increíble, incluso sin ninguna edición utilizada en la grabación de estudio de las canciones de BTS.

BTS en The Late Late Show With James Corden

Durante el segmento de Carpool Karaoke, los miembros de BTS tuvieron la oportunidad de mostrar algunas de sus habilidades de canto y baile. Antes de que Jimin enseñara la coreografía para la clase de ejercicios de James Corden, los chicos tocaron varias canciones en el auto.

Eso incluye canciones de Bruno Mars y Post Malone, así como sus propios lanzamientos. Esto fue en conjunto con el lanzamiento de Map of the Soul: 7, así que, por supuesto, los chicos escucharon las canciones "Black Swan" y "On".

Sin embargo, durante el solo de “On” de Jungkook, varios fans quedaron impresionados (pero no sorprendidos) por su voz perfecta. ¡Ni siquiera se estaba esforzando y sonaba increíble!

Esta no sería la primera vez que los chicos de BTS simplemente estaban bromeando y todavía sonaban increíbles.

Durante una publicación de Bangtan Bomb en YouTube, V y algunos otros miembros de BTS se juntaron alrededor de un piano y comenzaron a cantar.

V y Jungkook dieron su interpretación de la canción "Scenery", con algunas voces de ópera esparcidas por todas partes. El video tiene casi 3 millones de visitas.

BTS se presentan en los MTV Video Music Awards

Estos artistas a menudo llevan su talento para premiar espectáculos y conciertos, donde sus voces pueden brillar de verdad. Eso incluye los MTV VMA, donde se presentaron por primera vez en 2020, mostrando su sencillo recientemente lanzado, "Dynamite".

Los fanáticos de todo el mundo no pueden escuchar exactamente a estos artistas en vivo, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y la gira Map of the Soul ahora pospuesta. presumiblemente, se anunciará más información en los próximos meses.

Hasta entonces, el video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7 , está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales. ¿Te gustaría ver al grupo de BTS en vivo?, ¿Ya has asistido a alguno de sus conciertos?