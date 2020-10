BTS: Jungkook asombra a todos con sus habilidades para la pintura/Foto: Twitter

Muchos son conscientes de que los miembros de BTS son personas con múltiples talentos que se enfrentan a la aldea global con sus increíbles habilidades para cantar, escribir canciones y producir música.

Sabemos que muchos de los miembros del grupo también tienen otros talentos en el campo de los deportes y las artes. Esto es especialmente cierto para el miembro más joven del grupo.

El Golden Maknae es excelente con las artes a sus cortos 23 años. Cantante, bailarín, compositor, músico, artista visual entre muchas otras habilidades tiene el más joven de los BangTan Boys/Foto: Twitter

Jungkook es conocido a menudo como el "Golden Maknae" ya que es bueno en todo lo que hace. Ha asombrado a los fans con sus habilidades para escribir canciones, ya que les ha regalado su reciente canción "Still With You" y la canción japonesa "Your Eyes Tell".

Recientemente, Junkook recibió los elogios de sus miembros e internautas al sorprender a todos con sus excepcionales habilidades de pintura que están casi a la par con el pintor Bob Ross.

Jungkook impresiona a BTS con su talento para pintar

En el sexto episodio de 'In The Soop BTS', RM y Jungkook pasaron un día tranquilo pintando. Cada uno pintó el paisaje a su alrededor.

Cuando la pintura de Jungkook estaba casi terminada, J-Hope y V fueron a ver las dos pinturas. Los dos miembros no pudieron evitar dejar caer la boca asombrados por la pintura de Jungkook.

J-Hope estaba tan asombrado con su pintura que comentó: "¡Guau! ¿Qué eres? ¿Cuál es tu identidad? Es increíble, es tan bueno".

La misma reacción fue dada por los internautas que vieron los dibujos de Jungkook. En una comunidad en línea, un fan compiló todos los trabajos y dibujos que Jungkook había creado mientras otros internautas estaban impresionados con el talento diverso del artista del k-pop.

Jungkook aprendio la técnica de la pinturas de oleo de Robert Norman Ross, que fue un pintor, instructor de arte. Fue el creador y presentador de The Joy of Painting, un programa de televisión educativo en el que realizaba distintas pintura en vivo y mostrando diversas técnicas pic.twitter.com/D8YdUfPy3s — Jeon; duh⁷ ᴮᴱ (@kookiejoels) March 10, 2020

Un ARMY también comentó en redes sociales: " Jungkook es muy talentoso en las artes y la música. Aprendió a pintarse viendo videos de Bob Ross". Otro mencionó: "LOL, los miembros también están sorprendidos por las habilidades de pintura de Jungkook". "Me pregunto cuánto mejor pintaría si aprendiera a pintar". declaró otro fan.

Jungkook es una persona muy talentosa, a tal punto que puede realizar dibujos increíbles en la menor cantidad de tiempo, sus bocetos y sus pinturas siempre son arte ��



WE STAN LEGENDS!#정국 #JUNGKOOK #JK #BTSJK #BTS@BTS_twt pic.twitter.com/4bong0i6Hf — ✩태형☾ Taely⁷ BTSᴮᴱ�� (@TaelyBTS) May 13, 2020

Te recomendamos leer: BTS: Así es como Jungkook pasa su tiempo libre ¡No lo creerás!

Sin duda, Kookie es una caja llena de sorpresas, o más bien de talentos artísticos. ¿Te gustan los trabajos de pintura que ha hecho el idol?, ¿Crees que aún tiene mucho potencial por desarrollar?