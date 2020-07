BTS: ¿Jungkook YA tiene novia? ARMY lo relaciona con famosa del K-Pop

BTS: ¿Jungkook YA tiene novia?

En los últimos días Jeon Jung-kook del grupo sur coreano BTS ha sido relacionado con una guapa joven también de un grupo de K-Pop. Jungkook supuestamente está saliendo con Nayeond de Twice. Sin embargo esto solo son rumores ya que no hay afirmaciones solidas que lo afirmen.

Es por eso que todo se trata de chismes sin fundamentos de algunas personas. Pues nadie ha podido confirmar la información. Sin embargo esto no extraña al ARMY pues cada vez que un miembro de BTS se relaciona por más mínimo que sea, siempre se le comienza a relacionar sentimentalmente.

Es por eso que algunos medios de comunicación comenzaron a relacionar a Jungkook con Nayeond de Twice pero esto solo ha sido un rumor y hasta el momento no se ha podido confirmar nada. Por más que el ARMY desee ver emparejados a los miembros de BTS aún no se confirma una relación seria.

Habrá que esperar todavía más tiempo para un ‘shipeo’ serio y para poder confirmar que un integrante de BTS está saliendo con alguna persona pues los integrantes de este grupo de K-pop suelen ser muy discretos con sus asuntos personales y no comparten a todo el público sus relaciones sentimentales.

Jeon Jungkook, miembro del inmensamente popular grupo BTS de Corea del Sur, recientemente superó los 10 mil millones de visitas en su hashtag TikTok, convirtiéndose en el primer y único cantante hasta ahora en alcanzar ese hito en la plataforma de intercambio de videos.

Ahora se ha convertido en el cantante más visto en Tik Tok, ya que los fanáticos y los espectadores han estado viendo continuamente videos relacionados de él etiquetados con #Jungkook.