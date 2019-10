BTS: Jungkook ¡Se cortó el cabello! ¿Cuál fue la reacción del ARMY?

Jungkook es otro de los integrantes de BTS que ha mostrado su cambio de look en su cabello para deleite de todos los ARMY, ya que desde principios de 2019 se lo había dejado crecer.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la banda que Jungkook publicó fotos de su nuevo look, rápidamente el ARMY no se ha quedado atrás y ha marcado tendencia mundial con "se corta el pelo" en Twitter.

Después de que Jungkook publicara las fotos, el ARMY marcó "CORTE SU PELO" en Twitter, donde comenzó a ser tendencia y los fanáticos se sorprendieron de que Jungkook se cortara el cabello porque en el comentario de “Bring the Soul: The Movie Jungkook” dijo que no quería cortarse el cabello.

Hay que destacar que BTS recientemente realizó un concierto en el King Fahd International Stadium en Arabia Saudita el pasado 11 de octubre, en ese concierto Jungkook aun lució su cabello largo.

llegó al millón tan rápido porque sea como sea te ves precioso jeon — lovely v i c ; �� (@vkookluvr) October 13, 2019

En las fotos Jungkook luce un corte de pelo más corto, por lo que en las redes sociales, el ARMY de BTS expresó cómo esperaban que Jungkook eligiera cortarse el pelo porque quería y no porque se sintiera presionado.

Entre los comentarios del ARMY se encuentran algunos que dicen así: “Espero que se haya cortado el pelo porque quería hacerlo. NO a causa de algunos ejércitos que piensan que pueden decir lo que Jungkook puede o no puede hacer consigo mismo... Es hermoso con el pelo largo y corto. MÍRALO. MIRA. A. ÉL”.

PORQUÉ ME ATACAS DE ESA MANERA JEON JUNGKOOK??? @BTS_twt pic.twitter.com/R7JsbVEfWf — ᴬᵍᵘˢᵗ ᴰ˒˒ with luv``�� (@ItsJ_hoseok) October 13, 2019

Otro ARMY también comentó de esta manera: “Jungkook es hermoso, no importa cómo se vea. Pelo largo o corto, tatuajes o no tatuajes, ropa de gran tamaño o no. Él es Jeon hermoso Jungkook”.

커트

(keo teu)

English word for “cut”

haircut pic.twitter.com/mqYIZ9P7Rb — Learn Korean (@learnkoreanpop) October 13, 2019

Cabe destacar que los fanáticos de BTS de todo el mundo pudieron ver el concierto debido a una transmisión que se hizo en vivo, por lo que a medida que avanzaba el concierto, los fanáticos subieron clips de Jungkook actuando con su cabello largo, que ahora ya es historia.