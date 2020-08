BTS: Jungkook HIPNOTIZÓ al ARMY cantando una de las canciones de Jin

La última Bangtan Bomb lleva de vuelta al Mapa de la canción: 7 de FESTA 2020 y muestra imágenes invisibles de BTS soltándose el pelo y volviéndose loco dentro de la cabina de karaoke.

Hay que recordar que los chicos de BTS tuvieron un tiempo de gala dentro de la cabina de karaoke para Map of the Song: 7 de FESTA 2020 y ahora, para divertir más al ARMY, la última Bangtan Bomb incluye imágenes inéditas de las divertidas travesuras de los chicos mientras cubrían más canciones.

Por ejemplo, V no dejó hipnotizados con su versión de jazz de Love de Natalie Cole y Please Love Her de Ha Dong Qn, donde la voz profunda de Taehyung agregó los sabores adecuados a las pistas suaves.

La última Bangtan Bomb lleva de vuelta al Mapa de la canción: 7 de FESTA 2020

Luego, Jimin y Jungkook se unieron a TaeTae mientras los maknaes se volvían locos con la versión trote de Zero O'Clock, mientras que por su parte RM y Jin estaban cuidando al trío loco fue una ventaja adicional!.

Epiphany de Jin fue la siguiente pista que se abordará cuando la voz de miel de Jimin se hizo cargo, pero ChimChim estaba de humor travieso y jugó con Kookie. Además, RM los interrumpió para hacerle saber a Baby Mochi que estaba robando su regalo mientras Jimin hacía una rabieta de bebé.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: ¿Por qué el CABELLO de Jungkook no varía de color? ¡Ni te imaginas!

Namjoon luego ayudó a ChimChim a terminar Epiphany y su armonización fue de ensueño. Jin se unió a la acción interpretando Like It de Yoon Jong-shin, lo que llevó a Jimin y Jungkook junto con Suga y J-Hope a cantar y soltarse el pelo a otra versión de trote. Además, ¿viste a Kookie haciendo un famoso movimiento de TikTok?

La hipnotizante interpretación de Jungkook

Finalmente, se puedo ver al The Golden Maknae, quien seguía diciendo que quería cantar una canción en solitario de Jin. Kookie hipnotizó con su versión de Moon y Awake, ya que nadie podía apartar los ojos de él, además, nadie podía dejar de reír de los épicos movimientos de baile de Hobi en Moon.