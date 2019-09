BTS: Jungkook AGRADECE al ARMY por sus felicitaciones (FOTO)

Jungkook es un chico agradecido después de que el ARMY le inundara el Twitter de felicitaciones por su 22 aniversario que cumplió el día de hoy, volviéndose tendencia en la famosa red del pajarito.

Aunque su cumpleaños el 1 de septiembre, los fanáticos de todo el mundo acudieron a Twitter para celebrar la ocasión con múltiples hashtags a la medianoche 0:00 KST.

BTS: Jungkook AGRADECE al ARMY por sus felicitaciones (FOTO)

Los 7 mejores hashtags en Twitter #HappyBirthdayJungkook , #GoldenJungkookDay , #HappyJungkookDay , # 1stSeptemberMiracle , #JungMooSaengAl (en coreano) , y más tendencias para el cumpleaños del Golden Maknae.

Poco después de la 1:00 am en su cumpleaños, Jung Kook visitó Twitter para agradecer personalmente a sus fanáticos con una selfie y escribió: "Gracias por hacerme feliz" y ha enternecido al ARMY por la sorpresa.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: Jungkook recibe ENORME regalo de cumpleaños (FOTO)

El cantante También hizo una publicación en Weverse y escribió:

"Hola, este es Jung Kook. Siento que si ARMY no hubiera estado aquí, no habría estado tan feliz en mi cumpleaños como lo estoy hoy. Busqué todo lo que tú lo hice por mí y estoy realmente agradecido... hiciste mucho... Quería ir a un café y tomar una taza de café y darle un mordisco a un hot dog... ¡¡Además del café, también he He visto tantos anuncios publicitarios y buenas obras. He estado imaginando cosas como esta y que incluso antes de mi cumpleaños, estaba muy emocionado, feliz y agradecido”.

BTS: Jungkook AGRADECE al ARMY por sus felicitaciones (FOTO)

"Para ser honesto, todavía se siente increíble y, a veces, irreal recibir los mejores deseos de tanta gente (de mi ejército ARMY). No sé si está bien que los reciba. Muchas gracias... Estoy muy feliz. Siempre subí una canción de portada en mi cumpleaños, pero desafortunadamente no podré hacerlo hoy. Entonces, en lugar de eso, me gustaría darte algo más... un pequeño regalo para expresar mi gratitud a usted. Lo subiré un poco más tarde, ja, ja. Muchas gracias por los deseos de cumpleaños. Pasaré el día felizmente �� ". - cr. @btsweverseupdate

Luego compartió en Twitter un fragmento de sí mismo cantando una canción en solitario completamente en inglés con un título: "En cuanto a esto... por favor, esperen con ansias ㅎㅎ [él él]".

Dale clic en la estrella de google news y síguenos