BTS: Jin y sus compañeros de BangTan ¡Anuncian el nombre de su nueva canción!/Foto: El Comercio Perú

Una semana después de que anunciarán que estrenarían una canción, el popular grupo mundial BTS ha revelado que la canción se llama 'DYNAMITE'. Una cuenta regresiva comenzó el 29 de julio, ya que ya comenzaron a prepararse para su primer sencillo en inglés como grupo.

En la segunda fecha de cuenta regresiva que es el 3 de agosto en KST (2 de agosto en IST), el grupo reveló el nombre de la canción muy esperada. Las imágenes de perfil de sus cuentas de redes sociales también se han cambiado.

Forbes lanzó un artículo del siguiente single de BTS.

'El grupo va a hacer estallar la industria a lo grande con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Dynamite" este 21 de agosto'

BTS ha lanzado canciones en inglés, en colaboración con Desiigner y Steve Aoki, pero(...) pic.twitter.com/xCJHmvCAKV — KimRam¹³�� (@kim_042002) August 2, 2020

Durante una transmisión en vivo solo el 28 de julio después de la medianoche en Corea del Sur, los miembros Jin, Jimin y Jungkook organizaron una sesión con sus miembros J-Hope, RM, Suga y V donde hicieron el anuncio. Después de esto, la compañía matriz Big Hit Entertainment recurrió a la plataforma digital Weverse para confirmar el anuncio.

La declaración oficial decía: "Hola. Este es Big Hit Entertainment. El 21 de agosto de 2020, el nuevo sencillo digital de BTS se lanzará en sitios de transmisión de música coreanos e internacionales.”

El comunicado siguió: “Nos gustaría agradecer a todo el ARMY por su continuo afecto por BTS, y le pedimos su amor y apoyo para el nuevo single digital que pronto se dará a conocer. Por favor, permanezca atento a los detalles adicionales que se anunciarán a través de Weverse. Fecha de lanzamiento: 21 de agosto (viernes), 2020 (KST) Gracias".

Lo que sabemos de DYNAMITE de BTS

BTS se está preparando para su próximo álbum. Ya han filmado fotos de la chaqueta y están trabajando diligentemente en la música. Si bien este sencillo 'DYNAMITE' se lanzará el 21 de agosto, el septeto mencionó en su transmisión en vivo anteriormente que no estaban seguros de si se incluiría en su álbum o no. Tendremos que esperar y ver.

Seok-jin ha sido uno de los primeros idols del grupo en presumir que este será el nuevo look que posiblemente los fans verán en el estreno del nuevo single que será el primero completamente en inglés/Foto: Twitter

La banda lanzó su cuarto álbum japonés 'Map Of The Soul: 7 - The Journey' el 15 de julio. En febrero de 2020, lanzaron un álbum de estudio completo 'Map Of The Soul: 7', que sigue siendo uno de los álbumes más grandes del año. El miembro del grupo, Suga, lanzó su segundo mixtape 'D-2' con 'Daechwita' como canción principal en mayo.

A principios de este año, los miembros del grupo también trabajaron en varias colaboraciones en solitario, incluyendo la colaboración de RM ('Winter Flower') con la artista coreana Younha en su álbum, las colaboraciones de Suga con Halsey ('Interlude de Suga') e IU ('Eight') , y V's OST ( Sweet Night) para el drama coreano Itaewon Class en marzo. Jungkook lanzó su canción en solitario 'Still With You' en junio durante BTS FESTA 2020.

Mientras tanto, Suga dejará otra colaboración con el cantante MAX en su álbum 'Color Vision' después de que este último apareciera en su mixtape. El septeto también será parte de un reality show llamado 'IN THE SOOP' que se estrenará el 20 de agosto de 2020, mientras pasan tiempo en el bosque rodeado por el río.

ARMY seguramente ya inició la cuenta regresiva para escuchar el nuevo tema de los chicos BangTan. ¿Te gustó el nombre de la canción?, ¿Crees que será un tema que te hará bailar? Cuéntanos tu opinión.