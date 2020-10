BTS: Jin y la emotiva carta que ha hecho llorar a ARMY

Los chicos de BTS han vuelto a ser tema de conversación en las redes sociales gracias a unas emotivas cartas que le dedicaron al ARMY, en las cuales expresan sus sentimientos hacia el fandom, a quienes le agradecen todo el apoyo incondicional recibido en los últimos años.

Una de las cartas que más llamó la atención fue la de Jin, quien no dudó en demostrar todo el cariño que siente por el ARMY en una emotiva postal, misma que logró viralizarse en todas las redes sociales debido a las respuestas de los fans, quienes no dudaron en agradecerle las palabras de aliento que les dedicó.

Esto sucede porque es bien sabido que el Worldwide Handsome es uno de los idols que más cercanía tiene con sus fans, pues solo basta con echar un vistazo a sus perfiles de Twitter e Instagram para comprobar la constante interaccione que existen entre él y ARMY.

Jin se ha caracterizado por ser un idol muy unido a sus fans.

Jin da un nuevo consejo al ARMY

‘DEAR ARMY’, nombre con el que se le conoce a la serie de cartas escritas por los integrantes de BTS, fue lanzada hace un par de días y de manera inmediata logró cautivar a todos los seguidores, en especial la de Jin, quien no dudó en dar un consejo al fandom.

Jin dedicó emotivos palabras a sus fans en la serie de cartas 'DEAR ARMY'.

“Luego de trabajar duro, estoy ahora tomando un descanso, no por elección propia, pero ahora me siento en plena forma. Querido ARMY, no olviden tomar un descanso, aún si están ocupados. PD: ¿Cuál es tu momento más feliz?”, escribió Jin en la post card.

'DEAR ARMY' fue lanzado previo al estreno de BE, el nuevo álbum de BTS.

Las palabras de Jin llenaron de alegría al ARMY, quien se encuentra a la espera del lanzamiento de ‘BE’, el nuevo álbum de BTS que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 20 de noviembre.

