BTS: Jin tuvo una vida difícil antes de convertirse en un idol/Foto: Cosmopolitan

Jin de BTS relató su conmovedora historia, ya que el grupo de BigHit hizo una entrevista en la televisión coreana para hablar sobre el éxito de Dynamite después de alcanzar el número 1 en Billboard.

Entre otras cosas, también hablaron sobre los cambios que han experimentado durante su carrera, por lo que Jin decidió revelar la situación por la que pasaron antes de poder cumplir sus sueños en el K-pop.

Seokjin es el integrante mayor de los BangTan Boys, y antes de ser un famoso idol, pasó por situaciones demasiado duras/Foto: Pinkvilla

Es por eso que los chicos de BTS a través de KBS, hablaron de los viejos tiempos en su carrera, aunque ahora disfrutan de lujos, récords y tienen miles de fans a sus espaldas, la realidad es que los aprendices sufren durante sus primeros años de carrera o entrenamiento, porque la falta de recursos no les permite tener una vida fácil.

En la entrevista han revelado que desde que pudieron pagar sus estudios, no recibir ingresos y vivir en dormitorios, los aspirantes a ídolos pasan por momentos muy difíciles, Jin confesó que no tenían que comer, comparando su estado actual. Una de las cosas que cambiaron en BTS fue poder comer adecuadamente, porque antes, incluso plátanos no podían comer.

¿Cuál es la historia detrás de Jin de BTS?

El miembro mayor de BTS explicó que tuvieron que ahuyentar las moscas que se hicieron en la fruta y que lo único que tenían que comer eran pechugas de pollo, afortunadamente ahora pueden permitirse comer lo que quieran, incluso 2 trozos de bistec. si ellos desean, por lo que está agradecido, los viejos tiempos han quedado atrás.

Por si fuera poco, el ídolo explicó que en ese momento su presupuesto no era suficiente, por lo que tuvieron que limitarse para poder abastecer su despensa. Compartir dormitorio al salir de tu ciudad natal, dividir las cosas entre dos o más, dependiendo de los aprendices de la empresa, es difícil, especialmente cuando BigHit era una agencia al borde de la quiebra.

Cabe señalar que los ídolos del K-pop no reciben grandes ganancias hasta años después de su debut, ya que tienen que pagar gastos de formación, entre otros.

Te recomendamos leer: BTS: Sexys fotos de Jin sin camisa inundan internet ¿Será él... o Jimin?

Cabe mencionar que las palabras de Jin afectaron a algunos ARMY, quienes expresaron su preocupación en las redes sociales luego de los episodios que tuvieron que vivir antes de volverse populares. ¿Conocías esta historia de Jin?, ¿Crees que BigHit debería estar agradecido con los idols?