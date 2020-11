BTS: Jin trolea al ARMY y revela incómoda situación sobre su higiene personal

Para sorpresa del ARMY, Jin realizó una extensa transmisión a través de V Live en su segmento favorito, en la que comparte tiempo con sus seguidores mientras se alimenta. Esta nueva edición del programa trajo consigo diversas situaciones, que generaron carcajadas entre los fans.

Todo empezó cuando Jin leía los comentarios de los fanáticos de BTS que estaban conectados a su transmisión en vivo. Fue en ese momento que una fan le contó que había dado un paseo en bicicleta, el idol K-Pop leyó este mensaje y solo atinó a responderle: “Yo compré una bicicleta”.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Seokjin es conocido por ser ocurrente y responde con troleos al ARMY. Esta situación generó que más adelante el cantante de BTS mencionara una curiosa situación sobre su higiene personal.

Jin y su épico troleo al ARMY

Específicamente, Jin reveló al ARMY en V Live que usaba gorra porque estaba ‘sudando’ y no se había bañado por empezar la transmisión. “No es que no me haya lavado el cabello, hay una historia detrás de todo esto” mencionó el cantante de BTS.

“Me iba para el trabajo, si viajo en automóvil me tomaría una hora, pero si voy en bicicleta, solo 30 minutos. Así que me fui en bicicleta, cuando llegué mi cuerpo y mi cabello estaban todos sudorosos”, agregó Jin.

Finalmente, otro hecho que resaltó en el streaming de Jin por V Live fue el reconocimiento que dio a los ARMY internacionales por aprender coreano y así poder enviarle mensajes durante el en vivo.