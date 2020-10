BTS: Jin trató de enviarle un cariñoso BESO a ARMY pero se lo impidieron/Foto: Twitter

BTS regresó al escenario para otra ronda de actuaciones como parte del concierto Map of the Soul ON: E. El concierto de dos días vió a los chicos regresar al escenario cuatro meses después de que derribaron la casa con Bang Bang Con: The Live.

Si bien la lista de canciones para Map of the Soul ON: E Day 2 sigue siendo más o menos igual que el primer día, BTS ya ha ayudado a ARMY a crear algunos nuevos recuerdos el domingo.

Uno de ellos viene gracias a Jin y Jungkook. El septeto, después de realizar ON y We Are Bulletproof pt 2, subió al escenario para dar la bienvenida a ARMY al segundo día del concierto de BTS.

Cuando las cámaras se enfocaron en cada miembro, se presentaron con su estilo característico. Cuando se puso Jin en el centro de atención, el cantante mantuvo una cara seria, haciendo alarde de su hermoso rostro y lentamente levantó la mano para despedir un beso.

Justo cuando sus manos llegaron a sus labios, Jungkook colocó su mano en el medio para evitar que la completara.

El momento fue tan divertido que incluso Jin no pudo evitar reírse. El momento sorprendió al ARMY. Mira el video compartido por algunos fanáticos que participan en el evento.

BTS impone nuevo récord con MAP OF THE SOUL ON: E

El concierto virtual de dos días se ha convertido en uno de los más vistos de este 2020. Reunió más de 1 millón de espectadores y recaudó más de 50 billones de wones (40 millones de dólares estadounidenses).

Seokjin tuvo una destacada participación en el concierto en línea. Junto con sus famosos compañeros lograron conquistar a los fans de todo el mundo/Foto: Newsweek

Algunos de los países que más vieron el asombroso concierto de la banda de K-Pop, fueron Estados Unidos, Japón, Inglaterra y China. MAP OF THE SOUL ON: E sin duda era uno de los eventos más esperados por las y los fanáticos de los chicos BangTan. ¿Viste el concierto digital de BTS?, ¿Te gustó la pequeña broma entre Kookie y Jin?