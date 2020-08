BTS: Jin sorprende con TIERNA imagen con Pink Bean ¡Hermoso!

Jin de BTS es conocido por ser un amante del juego de PC en línea Maple Story, por eso recientemente mostró una muñeca gigante de uno de los personajes del juego, pero los internautas se equivocaron al concentrarse en otras cosas.

Resulta que el 28 de agosto, Jin compartió su foto con varias muñecas Pink Bean de Maple Story de diferentes tamaños. Uno de ellos es incluso gigantesco, en la imagen, se puede ver a Jin luciendo feliz mostrando muñecas Pink Bean.

Kim Seokjin también fue visto usando un cárdigan de colaboración de Maple Story con Beyond Closet. Esto demuestra que Jin es un gran fanático del juego en línea.

Muchos internautas dicen que el amor de Jin de los Bangtan Boys por Maple Story es muy lindo, por eso algunos internautas se centraron erróneamente en el armario detrás de Jin, que estaba lleno de trofeos pertenecientes a BTS, desde premios de música nacionales e internacionales.

Las reacciones del ARMY ante la imagen de Jin

"¡Los trofeos son una locura!" comentarios de los internautas. "Kim Seokjin es tan lindo. Pero estaba mal enfocado en los trofeos detrás de él", agregaron los internautas. "Quiero decir, hay muchos trofeos. ¿Jin tiene la intención de lucir una muñeca o un trofeo? Jajaja", dijo otro.

"Oh, resulta ser un personaje de Maple Story. A Jin realmente le debe gustar el juego", escribieron los internautas. "¡Mira sus trofeos! ¡Locos!" dijeron los internautas. "Me acabo de enterar de que Jin jugó el juego recientemente. Vaya, mira los trofeos de BTS. Es increíble", concluyó otro.

Ayer mimi y hoy jin que lindo todoo@BTS_twt pic.twitter.com/itQLmz21Uy — Virgiᵗᵏ ²⁶proyecto de jk �� (@yoontk7) August 28, 2020

Mientras tanto, el regreso de Bangtan Boys lanza el sencillo Dynamite en inglés el 21 de agosto a través de varias plataformas de música digital. YouTube confirmó que el video musical de su nuevo sencillo obtuvo 101.1 millones de visitas en las 24 horas desde su lanzamiento. Esto hizo que BTS rompiera el récord de video de la mayoría de los espectadores en las primeras 24 horas.

También os digo que cada vez que veo esta estantería siento lastima por quien tenga que pasarle el polvo. pic.twitter.com/rWoVF2yDzp — 꾹��⁷ (@HeartsForJin_J) August 28, 2020

Cabe destacar que BTS ha anunciado un concierto en línea y fuera de línea titulado "Map of the Soul: ONE". Este concierto se llevará a cabo en Seúl los días 10 y 11 de octubre. También se confirmó que regresarán lanzando un nuevo álbum a finales de este año.

¿Te gustó la imagen de Jin con Pink Bean? ¿Crees que Jin de BTS es un chico adorable?