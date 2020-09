BTS: Jin se gana un distinguido APODO por su participación en los VMAs 2020

Jin de BTS llamó la atención con su hermosa apariencia y su apasionada actuación en los MTV Video Music Awards 2020, tanto que gracias a ello se ha ganado un distinguido apodo por parte de los chicos del ARMY.

Hay que recordar que BTS mostró su nueva canción Dynamite por primera vez en el escenario de los MTV Video Music Awards 2020, que se llevaron a cabo el día 31 a las 9 am (hora de Corea), en donde Jin apareció con un traje marrón y llamó la atención de los fanáticos.

El distinguido apodo de Jin de BTS

Jin hizo latir el corazón de los fans con un beso de mano durante la presentación, por lo que después de la actuación, Jin llamó la atención en Twitter con el título y apode de Brown Suit Guy / El Chico del Traje Marrón.

En Twitter, muchos de los chicos del ARMY se preguntó: ¿Puedes decirme quién es la persona del traje marrón? Es lindo y ¿Quién es la persona del traje marrón?

Resulta que también después del FNS Music Festival en Japón, el vocalista y bailarin de BTS ganó el primer lugar en Yahoo Japan en tiempo real y renovó un nuevo apodo como shong shong man después de su participación en la presentación de Mic Drop llamada "Estás corriendo apresuradamente, shong shong" se convirtió en un tema candente.

Los fanáticos dijeron: "Seokjin tiene otro apodo después de Car Door Guy, Third Guy From the Left y shongshongnam (hombre shong shong) y al parecer es Brown Suit Guy.

No queda duda de que Jin de BTS, es el miembro visual de la banda de chicos que llamó la atención en las ceremonias de premios varias veces con sus increíbles imágenes.

Jin recibe el apodo de Brown Suit Guy

TE PUEDE INTERESAR: Jin de BTS obsequia LUJOSA PROPIEDAD a sus padres ¡Es un amor!

Cabe destacar que durante un evento de charla en línea para Map Of The Soul: 7 ~ The Journey MC le preguntó a Jin que Jin es la cara más hermosa y simétrica, ¿cómo eres tan guapo? - Jin se sonrojó y respondió tímidamente: Debes nacer así.

¿Crees que Jin de BTS es un miembro adorable? ¿Te parece que Jin de BTS se lució elegante en la presentación de los VMAs 2020?