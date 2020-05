BTS: Jin revela un curioso secreto de Suga ¡y hace reír al ARMY!

El cantante Jin de la agrupación de K-Pop llamada BTS, se sinceró con su fandom ARMY, durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social Weverse; pues muchos fans habían preguntado el secreto que realiza Suga para conservar su juventud, sin importar el paso del tiempo.

Jin sorprendió al ARMY con su peculiar respuesta, pues el indudable atractivo de su compañero del K-Pop resultó innegable con su afirmación, mencionando que la forma para lucir siempre radiante frente a la cámara y no mostrar un cambio alguno con tu imagen, debes ser fotografiado “por el mismo fotógrafo”.

Este divertido comentario estuvo acompañado con dos fotografías de Suga con la misma pose (una del 2016 y la otra del 2020), donde el idol cerró los ojos y dejó salir una carismática sonrisa; tomando en cuenta que cada publicación de Weverse se torna muy popular entre los fanáticos y cada uno de sus siete idols favoritos.

Jin revela el secreto de Suga

No hay duda que el ARMY está encantado con cada una de las ocurrencias de Jin, pues de vez en cuando el cantante dejó volar su creatividad para dar una sincera respuesta a sus fans; junto con el hecho de ser sumamente talentoso para el modelaje y composición musical en el nuevo álbum de BTS “Map Of The Soul:7”.

Además, los Bangtan Boys fueron reconocidos durante los Kids’ Choice Awards de Nickelodeon gracias al arduo apoyo de su fandom; a pesar de la reciente suspensión del tour mundial para el 2020, que tenía programado la empresa Big Hit Entertainment, el ARMY se mantiene con una actitud positiva y al pendiente de los nuevos proyectos para la boyband.

Siendo uno de estos proyectos, su nueva serie documental de BTS que se publicará en Weverse, al igual que una canción en español para su siguiente álbum musical; siendo un emotivo regalo para sus fans de Latinoamérica y de habla hispana.