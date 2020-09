BTS: Jin revela que el álbum “Map Of The Soul: 7” fue como un confesionario/Foto: Entorno Inteligente

Con canciones como "Black Swan", "Outro: Ego" y "On", Map of the Soul: 7 es uno de los favoritos entre muchos fans de BTS. El significado detrás de estas canciones, explicó Jin, era algo así como un confesionario para los miembros de este grupo de K-pop.

BTS lanzó 'Map of the Soul: 7' durante 2020

Los miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se mantienen ocupados. Solo unos meses después del estreno de Map of the Soul: Persona, este grupo de K-pop estrenó un nuevo álbum con una estética completamente nueva.

Map of the Soul: 7 incluía tonos de azul, negro y amarillo, especialmente en los videos musicales de "On" y "Black Swan".

Aunque los ídolos originalmente planearon hacer una gira con esta nueva música, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), desde entonces han tenido que posponer los shows en vivo. Aún así, lograron colarse en algunas actuaciones y entrevistas en la época en que se lanzó el álbum.

Jin describió este álbum como una 'confesión'

Con canciones como "Black Swan" y "On", este es definitivamente un álbum más introspectivo para BTS. Durante una entrevista con Buzzfeed, los ídolos del K-pop describieron el significado detrás de su álbum recientemente lanzado.

“Map of the Soul: 7 se trata de ser siete miembros en un equipo. Han pasado siete años y ahora estamos mirando hacia atrás”, dijo Jin.

“Cantamos sobre el mundo y nuestra imagen en nuestro último álbum Map of the Soul: Persona, y esta vez queríamos mostrar algo diferente. Lo que hemos [logrado] y nuestras emociones ahora, hemos revelado nuestro ser profundo que queríamos ocultar [en este disco]. Esta es nuestra confesión".

Kim Seok-jin declaró que MOTS7 es casi como un diario para los surcoreanos. En su música, los idols han logrado expresar sus sentimientos durante todos estos años de carrera/Foto: Pinterest

“Map of the Soul: 7 contiene historias sobre cada uno de nosotros individualmente, pero creo que es más apropiado decir que es nuestra historia”, agregó J-Hope. "Estas son las emociones que sentimos en los últimos siete años y lo que sentimos por nuestros fans, así que espero que los fans también sientan y compartan estas emociones".

BTS lanzará otro álbum este año

Aunque Map of the Soul: 7 se estrenó hace menos de un año, se espera que este grupo de K-pop lance nuevas canciones en los próximos meses. Sin embargo, el tema y el título de este álbum sigue siendo un misterio para los fans.

Aún así, decidieron sacar su primer sencillo lo antes posible, una canción alegre y retro interpretada completamente en inglés, "Dynamite". A su vez, esta canción rompió algunos récords para los intérpretes, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 Music Chart.

También te puede interesar: BTS: Sexys fotos de Jin sin camisa inundan internet ¿Será él... o Jimin?

El video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube. Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales. ¿De qué crees que podría tratar el nuevo disco?