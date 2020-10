BTS: Jin recomienda al ARMY la canción perfecta para una noche tranquila

Hace unos días te dimos a conocer que BTS realizó el ‘Map of the Soul ON:E’, un concierto virtual que buscaba compensar al ARMY luego de que se cancelaran todos las presentaciones de la banda surcoreana a causa de la actual pandemia del coronavirus.

Como parte de las actividades del ‘Map of the Soul ON:E’, se realizó de manera virtual una exhibición, en la cual el ARMY podría conocer un poco más acerca de la banda surcoreana; en ella había una sección destinada para que los chicos de BTS recomendaran canciones para sus fans, pero fue Jin quien logró robar la atención con sus recomendaciones.

ARMY compartió en redes sociales el nombre de las canciones que Jin recomienda para escuchar en dos situaciones: para una noche tranquila y para cuando tomas un pequeño refrigerio antes de dormir.

¡Seokjin recomenda canciones en la exhibición 'Map Of The Soul ON:E'!



1. Recomendación para tener una noche tranquila.

SJ: IDOL.



2. Recomendación para un refrigerio nocturno.

SJ: Dionysus.#TheSong #Dynamite #PCAs @BTS_twt pic.twitter.com/uKVb0MIG6m — BTS SQUAD ⁷ | #BTS_BE (@Bitiiez) October 13, 2020

Las recomendaciones de Jin para el ARMY

Según el idol de 27 años de edad, la canción perfecta para escuchar en una noche tranquila es ‘IDOL’ de la banda BTS, tema que forma parte del álbum ‘Love Yourself: Answer’; el MV oficial de dicho sencillo fue estrenado en agosto de 2018 y hasta el momento cuenta con 763 millones de reproducciones en Youtube.

La recomendación de Jin causó mucha gracia en redes sociales, pues aseguran que este tema no es el más indicado si buscas pasar una noche tranquila ya que ‘IDOL’ es una canción bastante acelerada que logra hacerte bailar desde sus primeros segundos.

Otra de las recomendaciones de Jin es el tema ‘Dionysus’, el cual fue incluido dentro del tracklist de ‘Map of the Soul: 7’ de BTS y que el idol asegura que es perfecta para escuchar mientras comes un pequeño refrigerio nocturno. Esta exhibición surge mientras el fandom espera más noticias de 'BE', el nuevo disco de la banda.

¿Qué te parecieron las recomendaciones de Jin? ¿Alguna de estas dos canciones es tu favorita? Deja tu respuesta en los comentarios.

