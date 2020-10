BTS: Jin promociona MAP OF THE SOUL ON: E, con una irresistible selca/Foto: Knetizen

Estamos a menos de un día para quedar hipnotizados por la habilidad innata de BTS cuando se trata de sus actuaciones artísticamente inigualables. ¡Así es! MAP OF THE SOUL ON: E, el concierto en línea de BTS está programado para este fin de semana, es decir, el 10 y 11 de octubre.

BTS ARMY está especialmente emocionado de ver a los chicos interpretar sus éxitos de Map of the Soul: 7, dada su decepción sobre el retraso y cancelación de Map of the Soul Tour.

El concierto virtual de BTS seguramente será todo un éxito. Tendrá una duración de dos días y los fans podrán comprar los boletos en el sitio oficial de Weverse/Foto: NME

Así promocionan su concierto online Jin y los idols

Durante los últimos días, hemos sido tratados con las fotos de ensayo del septeto contando el día D del próximo concierto. Para D-2, por ejemplo, no fue otro que AGUST D... um, nos referimos a Suga, quien trató a ARMY con una selfie extremadamente digna de desmayo con el vínculo obvio con su segundo mixtape, D-2.

"¡Por fin! D-2", bromeó Yoongi con un emoticón de corazón morado. Para D-1, fueron los hermanos de Kim Line, RM y Jin (¡todavía estamos esperando que V nos honre con sus rasgos divinos!), Quienes tomaron el control de Twitter para animar a ARMY para mañana con bellas selcas.

Con una acogedor jersey gris con el pelo descuidado, se ve a Namjoon sosteniendo un dedo para indicar D-1 mientras su rostro está cubierto con una máscara blanca.

Joonie tuiteó un simple "D-1", rodeado de varios emoticonos de corazones morados. Por otro lado, se ve a Jinnie luciendo un chándal blanco y negro con una camiseta blanca en capas.

Los mechones marrones del cantante de Moon están tirados hacia abajo en las franjas delanteras mientras él también levanta un dedo para indicar D-1. "D-1 Mañana habrá concierto", informó el miembro mayor a ARMY en su tweet.

Este concierto en línea seguramente será uno de los más vistos en el mundo del k-pop. Recordemos que los chicos BangTan cuentan con millones de seguidores. ¿Te gusta como lucen los idols en sus selfies?