BTS: Jin ofrece ayuda a famoso idol del K-Pop y este le agradece

Jin de BTS es un talentoso cantante que enamoró al ARMY desde su debut en el 2013, de tal forma que se ha mostrado de lo más carismático con sus fanáticos y compañeros de grupo, algo que siempre saca sonrisas a los admiradores con una buena relación de idol en redes sociales, sin duda una persona que se siempre se preocupa por los demás.

Anteriormente, Jin fue quien le otorgó el nombramiento de líder a J-Hope, reconociendo a su compañero por haberse mostrado al pendiente de la salud mental de cada uno de los Bangtan Boys, de igual forma supo demostrar el cariño por su compañero, lo que le dió más puntos al idol dentro de los ojos del ARMY, por lo tanto lo que sucedió a continuación es de gran corazón por parte de Jin.

JIN OFRECE SU AYUDA

El idol conocido como Sleepy fue uno de los invitados en el programa de radio “Radio Star” de MBC, en el cual los participantes contaron su experiencia durante la víspera navideña que habían experimentado en el 2019, lo que resultó con una emotiva confesión por parte del surcoreano sobre su experiencia al pasar por un momento difícil en su vida.

Sleepy confesó que Jin de BTS fue una parte importante durante un momento duro que estaba pasando, pues desde que aparecieron en “Law of the Jungle” los dos se habían vuelto más cercanos, por lo que al enterarse el idol de los Bangant Boys sobre lo que su compañero estaba pasando, no dudó en darle su apoyo con un emotivo mensaje.

“Por favor, no me malentiendas hyung, pero si estás pasando un mal momento, puedo ayudarte. No te sientas mal por eso, pero si estás pasándolo mal, por favor, contacta conmigo”

El problema que Sleepy estaba pasando era sobre la verdad sobre su pasado con la agencia que lo representaba, justamente el mensaje de Jin fue lo que lo ayudó a reponerse, lo que sin duda se convirtió en un preciado recuerdo que sintió la necesidad de compartir con los medios de comunicación.

