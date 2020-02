BTS: Jin no estaba enterado de su presentación en el show de Jimmy Fallon/Foto: Label K-Pop

El grupo surcoreano BTS está teniendo un asombroso éxito mundial, con su álbum “Map of the soul: 7”, los Bangtan boys han creado una masiva ola de fans de todos los continentes, principalmente en el lado oriental del planeta. Pero ahora BTS desea conquistar todo el mercado americano, y ya lo está consiguiendo con su siguiente presentación con Jimmy Fallon; aunque uno de los integrantes, Jin, no estaba del todo enterado de este evento.

BTS quiere arrasar con todos los premios de música de Estados Unidos en los próximos años, así que han decidido hacer una gran promoción de su nueva música en América; por lo cual, anunciaron que próximamente tendrán una anhelada aparición en el Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas nocturnos de la televisión estadounidense más popular de la actualidad.

Los chicos BangTan estarán como invitados el próximo 24 de febrero, por lo cual todos los ARMY están brincando de la emoción y ya desean que llegue la fecha para sintonizar el programa. Ya que también se ha rumorado que BTS presentará una nueva canción durante el show de Jimmy Fallon.

Jin no tenía ideal que BTS se presentaría en programa estadounidense

Tal parece que el ARMY está más enterado de las actividades de BTS que los propios miembros del grupo, puesto que ante la próxima presentación en el programa americano de Jimmy Fallon, el cantante de BTS, Jin, se mostró muy sorprendido cuando una fan le preguntó sobre este evento.

“¿En serio?” escribió Jin a una fan a través de las redes sociales cuando ella le preguntó sobre su presentación con BTS en el Tonight show. Sin embargo, muchos miembros del ARMY afirman que seguramente lo hizo en tono de broma; ya que todos los chicos de BTS suelen llevarse de esta manera con sus millones de fans.

Seokjin — Weverse ��



OP: Se rumorea que la escala de la presentación de la nueva canción en el Show de Jimmy no es broma. El espectáculo es el 25/2 hora coreana. He agregado el siguiente enlace.



SJ: Wow, de verdad?



©doolsetbangta | @BTS_twt ���� pic.twitter.com/3MIx1trtH7 — ��➕ (@purpleloveplus) February 14, 2020

El próximo 24 de febrero BTS serán los invitados estelares de este show nocturno televisivo que tiene muy entusiasmados al ARMY americano.

