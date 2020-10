BTS: Jin manda mensaje al ARMY a través de DOS nuevas selcas

Jin se ha convertido en tema de conversación del ARMY gracias a dos nuevas selcas que compartió en su cuenta de Instagram la mañana del día de hoy, las cuales fueron acompañadas de un emotivo mensaje que el idol le dedicó al fandom de BTS en el mundo.

No se puede negar que Jin, RM, Jungkook, V, J-Hope, Suga y Jimin se han convertido en los idols del momento, pues es bien sabido que los integrantes de BTS gozan de gran popularidad en las redes sociales, razón por la cual no sorprende que incluso la más mínima actividad que ellos tengan en dichas plataformas se vuelvan viral en Internet.

Un ejemplo de ello son las selcas, nombre que le dan los fans del K-Pop a las selfies, que el Worldwide Handsome comparte en su cuenta de Instagram, las cuales logran recibir miles de likes por parte del ARMY, quienes no pueden evitar rendirse ante la galanura del idol.

Jin conquista al ARMY con nuevas selcas para Instagram.

Jin agradece a ARMY todo el apoyo recibido

A través de su cuenta de Instagram, el idol de 27 años de edad compartió un nuevo par de selfies, mismas que fueron acompañadas con un mensaje en donde le agradecía al ARMY por todo el apoyo que BTS recibió durante el ‘Map of the Soul ON:E’, el concierto virtual que realizaron el pasado 10 y 11 de octubre a través de la plataforma de Weverse.

“Gracias ARMY, estaba tan feliz hoy”, escribió Jin junto a las dos nuevas selcas que compartió en Instagram.

Te puede interesar: Sexys fotos de Jin sin camisa inundan internet ¿Será él... o Jimin?

Concierto virtual de BTS fue un rotundo éxito gracias al ARMY.

El nuevo post de Jin en Instagram logró superar los 500 mil likes en menos de cuatro horas y en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que el idol recibió por parte del ARMY, quien no dejó de agradecerle a él y a los otros integrantes de BTS por la experiencia vivida en el ‘Map of the Soul ON:E’.

¿Te gustó las nuevas selcas de Jin en Instagram? ¿Pudiste asistir al Map of the Soul ON:E? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram